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"الصخرة السوداء" تفتتح أول مكاتبها في السعودية

الشركة تعد أكبر مدير لصناديق الاستثمار في العالم

فتحت شركة "بلاك روك" أو "الصخرة السوداء"، لأول مرة، مكتبًا لها في السعودية بغرض دعم مساعي الدولة لتنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدثة باسم شركة "بلاك روك" أن "مكتب الرياض" سيساعد الحكومة السعودية في برامج الإصلاح الاقتصادي.
وقالت المتحدثة: مكتب الرياض افتتح حديثًا، ويترأسه يزيد المبارك، الذي عمل سابقًا لدى مورجان ستانلي وجدوى الاستثمار.
وتعد شركة "بلاك روك" أكبر مدير لصناديق الاستثمار في العالم، كما يتابع المستثمرون والاقتصاديون على نطاق واسع "بلاك روك"، التي تشرف على أصول بقيمة 6.4 تريليون دولار؛ نظرًا لتأثيرها على العديد من الشركات العالمية.
وكانت خطط فتح مكتب في السعودية قد أُعلنت في 2017، لدعم مساعي تنويع موارد اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على النفط.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصخرة السوداء" تفتتح أول مكاتبها في السعودية
سبق

فتحت شركة "بلاك روك" أو "الصخرة السوداء"، لأول مرة، مكتبًا لها في السعودية بغرض دعم مساعي الدولة لتنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدثة باسم شركة "بلاك روك" أن "مكتب الرياض" سيساعد الحكومة السعودية في برامج الإصلاح الاقتصادي.
وقالت المتحدثة: مكتب الرياض افتتح حديثًا، ويترأسه يزيد المبارك، الذي عمل سابقًا لدى مورجان ستانلي وجدوى الاستثمار.
وتعد شركة "بلاك روك" أكبر مدير لصناديق الاستثمار في العالم، كما يتابع المستثمرون والاقتصاديون على نطاق واسع "بلاك روك"، التي تشرف على أصول بقيمة 6.4 تريليون دولار؛ نظرًا لتأثيرها على العديد من الشركات العالمية.
وكانت خطط فتح مكتب في السعودية قد أُعلنت في 2017، لدعم مساعي تنويع موارد اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على النفط.

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
01:46 PM

"الصخرة السوداء" تفتتح أول مكاتبها في السعودية

الشركة تعد أكبر مدير لصناديق الاستثمار في العالم

A A A
محمد البقمي - الرياض
5
8,277

فتحت شركة "بلاك روك" أو "الصخرة السوداء"، لأول مرة، مكتبًا لها في السعودية بغرض دعم مساعي الدولة لتنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدثة باسم شركة "بلاك روك" أن "مكتب الرياض" سيساعد الحكومة السعودية في برامج الإصلاح الاقتصادي.
وقالت المتحدثة: مكتب الرياض افتتح حديثًا، ويترأسه يزيد المبارك، الذي عمل سابقًا لدى مورجان ستانلي وجدوى الاستثمار.
وتعد شركة "بلاك روك" أكبر مدير لصناديق الاستثمار في العالم، كما يتابع المستثمرون والاقتصاديون على نطاق واسع "بلاك روك"، التي تشرف على أصول بقيمة 6.4 تريليون دولار؛ نظرًا لتأثيرها على العديد من الشركات العالمية.
وكانت خطط فتح مكتب في السعودية قد أُعلنت في 2017، لدعم مساعي تنويع موارد اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على النفط.

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