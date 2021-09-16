النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": "إحسان" منصة حضارية تنظِّم العمل الخيري وتجعله "مؤسساتيًّا"

أثنى على قفزات هيئة الترفيه الواضحة والكبيرة

أشاد عامل المعرفة أحمد العرفج بمنصة إحسان، وبالعمل الدؤوب الذي تقوم به، ودورها الفعال في تنظيم الأعمال الخيرية؛ وهو ما يجعلها منهجًا يُدرَّس في الجامعات.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

ومن خلال فقرة البرواز يُثني العرفج على قفزات هيئة الترفيه الواضحة والكبيرة التي استخدمت شعار "تخيل"، الذي يطلق العنان للأفكار.

كما استعرض عامل المعرفة فيديو بصحبة الممثل فيصل العيسى، الذي تحدَّث من خلاله عن مسلسل شباب البومب، وقال إن سبب نجاحه هو توفيق الله أولاً، ثم فريق العمل الذي يعمل معه.

ومن جانب آخر، أكد العرفج أن المسلسل ظاهرة تستحق الدراسة من قِبل علماء النفس والاجتماع والإعلام؛ بسبب الأرقام القياسية التي حققها مشاهدة هذا المسلسل.

وفي سياق فقرة مزاين الكتب يستعرض أحمد العرفج كتاب "كيف تفسر أحلامك؟" للدكتور عبدالعزيز الزير، وكيف كان استثمار الأحلام سرًّا من أسرار أرباحه في سوق الأسهم..!

وفي فقرة الفَرْق بين عقلية الفني وعقلية الفقير فإن الغني يستثمر الفرص في حياته ويستغلها، بينما الفقير يتمسك بالمعوقات التي تصيبه بالشلل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": "إحسان" منصة حضارية تنظِّم العمل الخيري وتجعله "مؤسساتيًّا"
سبق

أشاد عامل المعرفة أحمد العرفج بمنصة إحسان، وبالعمل الدؤوب الذي تقوم به، ودورها الفعال في تنظيم الأعمال الخيرية؛ وهو ما يجعلها منهجًا يُدرَّس في الجامعات.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

ومن خلال فقرة البرواز يُثني العرفج على قفزات هيئة الترفيه الواضحة والكبيرة التي استخدمت شعار "تخيل"، الذي يطلق العنان للأفكار.

كما استعرض عامل المعرفة فيديو بصحبة الممثل فيصل العيسى، الذي تحدَّث من خلاله عن مسلسل شباب البومب، وقال إن سبب نجاحه هو توفيق الله أولاً، ثم فريق العمل الذي يعمل معه.

ومن جانب آخر، أكد العرفج أن المسلسل ظاهرة تستحق الدراسة من قِبل علماء النفس والاجتماع والإعلام؛ بسبب الأرقام القياسية التي حققها مشاهدة هذا المسلسل.

وفي سياق فقرة مزاين الكتب يستعرض أحمد العرفج كتاب "كيف تفسر أحلامك؟" للدكتور عبدالعزيز الزير، وكيف كان استثمار الأحلام سرًّا من أسرار أرباحه في سوق الأسهم..!

وفي فقرة الفَرْق بين عقلية الفني وعقلية الفقير فإن الغني يستثمر الفرص في حياته ويستغلها، بينما الفقير يتمسك بالمعوقات التي تصيبه بالشلل.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
12:28 AM

بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": "إحسان" منصة حضارية تنظِّم العمل الخيري وتجعله "مؤسساتيًّا"

أثنى على قفزات هيئة الترفيه الواضحة والكبيرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
1,510

أشاد عامل المعرفة أحمد العرفج بمنصة إحسان، وبالعمل الدؤوب الذي تقوم به، ودورها الفعال في تنظيم الأعمال الخيرية؛ وهو ما يجعلها منهجًا يُدرَّس في الجامعات.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

ومن خلال فقرة البرواز يُثني العرفج على قفزات هيئة الترفيه الواضحة والكبيرة التي استخدمت شعار "تخيل"، الذي يطلق العنان للأفكار.

كما استعرض عامل المعرفة فيديو بصحبة الممثل فيصل العيسى، الذي تحدَّث من خلاله عن مسلسل شباب البومب، وقال إن سبب نجاحه هو توفيق الله أولاً، ثم فريق العمل الذي يعمل معه.

ومن جانب آخر، أكد العرفج أن المسلسل ظاهرة تستحق الدراسة من قِبل علماء النفس والاجتماع والإعلام؛ بسبب الأرقام القياسية التي حققها مشاهدة هذا المسلسل.

وفي سياق فقرة مزاين الكتب يستعرض أحمد العرفج كتاب "كيف تفسر أحلامك؟" للدكتور عبدالعزيز الزير، وكيف كان استثمار الأحلام سرًّا من أسرار أرباحه في سوق الأسهم..!

وفي فقرة الفَرْق بين عقلية الفني وعقلية الفقير فإن الغني يستثمر الفرص في حياته ويستغلها، بينما الفقير يتمسك بالمعوقات التي تصيبه بالشلل.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,707
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,650
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,854
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,055

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة