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وفاة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق "رامسفيلد" عن عمر يناهز 89 عامًا

"مهندس" حرب أفغانستان وغزو العراق

تُوفِّي وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد عن عمر يناهز 89 عامًا، وفقًا لبيان صادر عن عائلته، دون ذكر سبب الوفاة.

وقالت عائلة رامسفيلد: "ببالغ الحزن نشارك نبأ وفاة دونالد رامسفيلد، رجل دولة أمريكي، وزوج مخلص، وأب، وجد، وجد أكبر. في الثامنة والثمانين من عمره. كان محاطًا بالعائلة في محبوبته تاوس، نيو مكسيكو".

ووُلد رامسفيلد في 9 يوليو عام 1932، ورحل قبل 9 أيام من عيد ميلاده الـ89.

وأضاف البيان: "قد يتذكره التاريخ لإنجازاته غير العادية على مدى 6 عقود من الخدمة العامة، ولكن بالنسبة لأولئك الذين عرفوه جيدًا، الذين تغيرت حياتهم إلى الأبد نتيجة لذلك، سوف نتذكر حبه الذي لا يتزعزع لزوجته جويس وعائلته وأصدقائه، والنزاهة التي جلبها إلى حياة مكرسة للوطن".

وشغل رامسفيلد منصب وزير الدفاع مرتين، كانت الأولى من عام 1975 إلى 1977 في عهد الرئيس الراحل جيرالد فورد، أما الثانية فكانت الأبرز من عام 2001 إلى 2006 في عهد الرئيس جورج بوش، التي شهدت حربَي أفغانستان والعراق بعد أحداث 11 سبتمبر.

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وفاة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق "رامسفيلد" عن عمر يناهز 89 عامًا
سبق

تُوفِّي وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد عن عمر يناهز 89 عامًا، وفقًا لبيان صادر عن عائلته، دون ذكر سبب الوفاة.

وقالت عائلة رامسفيلد: "ببالغ الحزن نشارك نبأ وفاة دونالد رامسفيلد، رجل دولة أمريكي، وزوج مخلص، وأب، وجد، وجد أكبر. في الثامنة والثمانين من عمره. كان محاطًا بالعائلة في محبوبته تاوس، نيو مكسيكو".

ووُلد رامسفيلد في 9 يوليو عام 1932، ورحل قبل 9 أيام من عيد ميلاده الـ89.

وأضاف البيان: "قد يتذكره التاريخ لإنجازاته غير العادية على مدى 6 عقود من الخدمة العامة، ولكن بالنسبة لأولئك الذين عرفوه جيدًا، الذين تغيرت حياتهم إلى الأبد نتيجة لذلك، سوف نتذكر حبه الذي لا يتزعزع لزوجته جويس وعائلته وأصدقائه، والنزاهة التي جلبها إلى حياة مكرسة للوطن".

وشغل رامسفيلد منصب وزير الدفاع مرتين، كانت الأولى من عام 1975 إلى 1977 في عهد الرئيس الراحل جيرالد فورد، أما الثانية فكانت الأبرز من عام 2001 إلى 2006 في عهد الرئيس جورج بوش، التي شهدت حربَي أفغانستان والعراق بعد أحداث 11 سبتمبر.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
11:03 PM
اخر تعديل
01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
02:13 AM

وفاة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق "رامسفيلد" عن عمر يناهز 89 عامًا

"مهندس" حرب أفغانستان وغزو العراق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُوفِّي وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد عن عمر يناهز 89 عامًا، وفقًا لبيان صادر عن عائلته، دون ذكر سبب الوفاة.

وقالت عائلة رامسفيلد: "ببالغ الحزن نشارك نبأ وفاة دونالد رامسفيلد، رجل دولة أمريكي، وزوج مخلص، وأب، وجد، وجد أكبر. في الثامنة والثمانين من عمره. كان محاطًا بالعائلة في محبوبته تاوس، نيو مكسيكو".

ووُلد رامسفيلد في 9 يوليو عام 1932، ورحل قبل 9 أيام من عيد ميلاده الـ89.

وأضاف البيان: "قد يتذكره التاريخ لإنجازاته غير العادية على مدى 6 عقود من الخدمة العامة، ولكن بالنسبة لأولئك الذين عرفوه جيدًا، الذين تغيرت حياتهم إلى الأبد نتيجة لذلك، سوف نتذكر حبه الذي لا يتزعزع لزوجته جويس وعائلته وأصدقائه، والنزاهة التي جلبها إلى حياة مكرسة للوطن".

وشغل رامسفيلد منصب وزير الدفاع مرتين، كانت الأولى من عام 1975 إلى 1977 في عهد الرئيس الراحل جيرالد فورد، أما الثانية فكانت الأبرز من عام 2001 إلى 2006 في عهد الرئيس جورج بوش، التي شهدت حربَي أفغانستان والعراق بعد أحداث 11 سبتمبر.

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