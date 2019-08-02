النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشؤون الإسلامية" تسخّر أسطولاً من الحافلات الحديثة لتنقلات ضيوف خادم الحرمين

لتيسير تنقلهم بكل يسر وسهولة منذ لحظة وصولهم حتى مغادرتهم بعد أداء النسك

جهّزت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، مئات الحافلات الحديثة المزوّدة بالشاشات التفاعلية لإرشاد الحجاج بلغات عالمية، لاستقبال ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، وذلك خلال موسم حج عام 1440هـ، التي تسعى من خلالها إلى توفير كل ما من شأنه خدمة وراحة ضيوف الرحمن وتيسير تنقلهم بكل يسر وسهولة منذ لحظة وصولهم حتى مغادرتهم بعد أداء النسك.

وسيبدأ عمل الحافلات ابتداءً من اليوم الجمعة بعد أن جرى تجهيزها وتهيئتها فنياً لتوفير النقل الآمن والميسّر للحجاج من وإلى منافذ الوصول.

وتعمل الوزارة على تحديث الحافلات بشكل مستمر، وتأمين الكوادر المدربة والمؤهلة بشكل جيد بما يحقّق الراحة لضيوف الرحمن وفق تطلعات القيادة الرشيدة - أيّدها الله - وتوفير سبل النقل المريح لحجاج البيت العتيق لرحلة المشاعر المقدّسة وما بين جدة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

يُذكر أن عدد المستضافين هذا العام الذين شملتهم الأوامر الملكية الكريمة بلغ "6000" حاج وحاجة من مختلف دول العالم؛ ليصل إجمالي عدد الضيوف الذين استضافهم البرنامج منذ انطلاقته في عام 1417هـ، إلى (53747) حاجاً وحاجة من مختلف دول العالم، وحظي بإشادة كبيرة على المستويين المحلي والدولي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشؤون الإسلامية" تسخّر أسطولاً من الحافلات الحديثة لتنقلات ضيوف خادم الحرمين
سبق

جهّزت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، مئات الحافلات الحديثة المزوّدة بالشاشات التفاعلية لإرشاد الحجاج بلغات عالمية، لاستقبال ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، وذلك خلال موسم حج عام 1440هـ، التي تسعى من خلالها إلى توفير كل ما من شأنه خدمة وراحة ضيوف الرحمن وتيسير تنقلهم بكل يسر وسهولة منذ لحظة وصولهم حتى مغادرتهم بعد أداء النسك.

وسيبدأ عمل الحافلات ابتداءً من اليوم الجمعة بعد أن جرى تجهيزها وتهيئتها فنياً لتوفير النقل الآمن والميسّر للحجاج من وإلى منافذ الوصول.

وتعمل الوزارة على تحديث الحافلات بشكل مستمر، وتأمين الكوادر المدربة والمؤهلة بشكل جيد بما يحقّق الراحة لضيوف الرحمن وفق تطلعات القيادة الرشيدة - أيّدها الله - وتوفير سبل النقل المريح لحجاج البيت العتيق لرحلة المشاعر المقدّسة وما بين جدة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

يُذكر أن عدد المستضافين هذا العام الذين شملتهم الأوامر الملكية الكريمة بلغ "6000" حاج وحاجة من مختلف دول العالم؛ ليصل إجمالي عدد الضيوف الذين استضافهم البرنامج منذ انطلاقته في عام 1417هـ، إلى (53747) حاجاً وحاجة من مختلف دول العالم، وحظي بإشادة كبيرة على المستويين المحلي والدولي.

02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440
01:10 PM

"الشؤون الإسلامية" تسخّر أسطولاً من الحافلات الحديثة لتنقلات ضيوف خادم الحرمين

لتيسير تنقلهم بكل يسر وسهولة منذ لحظة وصولهم حتى مغادرتهم بعد أداء النسك

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
2
6,590

جهّزت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، مئات الحافلات الحديثة المزوّدة بالشاشات التفاعلية لإرشاد الحجاج بلغات عالمية، لاستقبال ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، وذلك خلال موسم حج عام 1440هـ، التي تسعى من خلالها إلى توفير كل ما من شأنه خدمة وراحة ضيوف الرحمن وتيسير تنقلهم بكل يسر وسهولة منذ لحظة وصولهم حتى مغادرتهم بعد أداء النسك.

وسيبدأ عمل الحافلات ابتداءً من اليوم الجمعة بعد أن جرى تجهيزها وتهيئتها فنياً لتوفير النقل الآمن والميسّر للحجاج من وإلى منافذ الوصول.

وتعمل الوزارة على تحديث الحافلات بشكل مستمر، وتأمين الكوادر المدربة والمؤهلة بشكل جيد بما يحقّق الراحة لضيوف الرحمن وفق تطلعات القيادة الرشيدة - أيّدها الله - وتوفير سبل النقل المريح لحجاج البيت العتيق لرحلة المشاعر المقدّسة وما بين جدة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

يُذكر أن عدد المستضافين هذا العام الذين شملتهم الأوامر الملكية الكريمة بلغ "6000" حاج وحاجة من مختلف دول العالم؛ ليصل إجمالي عدد الضيوف الذين استضافهم البرنامج منذ انطلاقته في عام 1417هـ، إلى (53747) حاجاً وحاجة من مختلف دول العالم، وحظي بإشادة كبيرة على المستويين المحلي والدولي.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,065
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,410
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,487
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,492

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة