الدوحة تواصل أكاذيبها وتنكر دور الوساطة الكويتية في حل الأزمة

قالت لا توجد مساعٍ سوى من واشنطن

واصل وزير خارجية دولة قطر عبد الرحمن آل ثاني نشر أكاذيبه زاعماً أن الأزمة الحالية ومقاطعة الدول الأربع مفتعلة وغير مسبوقة وفقاً لما ذكرته اليوم السابع.

جاء ذلك خلال تصريحات أوردتها الصحيفة نقلاً عن وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" حيث أنكر آل ثاني جهود وساطة دولة الكويت لحل أزمتها مع الدول العربية، وقال إنه لا توجد مساعٍ سوى من واشنطن.

بدورها ردت المعارضة القطرية على تلك الخطوة، عبر حساب العرب مباشر عبر "تويتر"، بأن وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن طلب من ترامب التدخل لحل الخلاف الخليجي.