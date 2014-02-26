النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"بايدن" أثنى على دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول لهدنة ووقف لإطلاق النار باليمن

خادم الحرمين يستعرض قضايا المنطقة وتطوراتها في اتصال هاتفي بالرئيس الأمريكي

رئيس نادي النصر يفتح النار على الانضباط "تمخض الجبل فولد فأراً"

أبدى صفوان السويكت رئيس نادي النصر استياءه من القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم حول أحداث مباراة فريقه مع الشباب الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال السويكت في تغريدتين نشرهما على حسابه الرسمي في "تويتر" قبل قليل: " إساءات لفظية وتجريح واتهام في الذمم وتشهير أمام الملأ وتعدي على السمعة الشخصية وتأليب للرأي العام وإساءة لوجه الرياضة السعودية داخلياً وخارجياً ومخالفة صريحة لجميع المواد النظامية، وفي النهاية عقوبة مخففة جداً!!! تمخض الجبل فولد فأراً.. عجبي والله". وأضاف "الأمل بالله ثم في النيابة العامة والمحكمة الجزائية في إحقاق الحق والأخذ بحق المظلوم".

وكانت لجنة الانضباط قد برأت مدير فريق النصر الكابتن حسين عبدالغني من شبهة التمييز العنصري، كما قررت إيقافه مباراتين مع إلزامه بدفع غرامة مالية بقيمة 40 ألف ريال لمحاولته الاعتداء على مسؤول من الفريق المنافس.

فيما وأوقفت اللجنة خالد البلطان رئيس الشباب 3 مباريات مع غرامة مالية 40 ألف ريال، وتغريم سيباستياو جونيور لاعب الفريق الشبابي 200 ألف ريال، وإيقافه مباراتين، وبالمبلغ ذاته، كما غرمت نادي الشباب لنشره تصريحاً تضمن إثارة للرأي العام.

لجنة الانضباط الاتحاد السعودي لكرة القدم النصر الشباب الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
رئيس نادي النصر يفتح النار على الانضباط "تمخض الجبل فولد فأراً"
سبق

أبدى صفوان السويكت رئيس نادي النصر استياءه من القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم حول أحداث مباراة فريقه مع الشباب الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال السويكت في تغريدتين نشرهما على حسابه الرسمي في "تويتر" قبل قليل: " إساءات لفظية وتجريح واتهام في الذمم وتشهير أمام الملأ وتعدي على السمعة الشخصية وتأليب للرأي العام وإساءة لوجه الرياضة السعودية داخلياً وخارجياً ومخالفة صريحة لجميع المواد النظامية، وفي النهاية عقوبة مخففة جداً!!! تمخض الجبل فولد فأراً.. عجبي والله". وأضاف "الأمل بالله ثم في النيابة العامة والمحكمة الجزائية في إحقاق الحق والأخذ بحق المظلوم".

وكانت لجنة الانضباط قد برأت مدير فريق النصر الكابتن حسين عبدالغني من شبهة التمييز العنصري، كما قررت إيقافه مباراتين مع إلزامه بدفع غرامة مالية بقيمة 40 ألف ريال لمحاولته الاعتداء على مسؤول من الفريق المنافس.

فيما وأوقفت اللجنة خالد البلطان رئيس الشباب 3 مباريات مع غرامة مالية 40 ألف ريال، وتغريم سيباستياو جونيور لاعب الفريق الشبابي 200 ألف ريال، وإيقافه مباراتين، وبالمبلغ ذاته، كما غرمت نادي الشباب لنشره تصريحاً تضمن إثارة للرأي العام.

26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
01:05 AM

رئيس نادي النصر يفتح النار على الانضباط "تمخض الجبل فولد فأراً"

A A A
محمود الحمد - الرياض
13
4,954

أبدى صفوان السويكت رئيس نادي النصر استياءه من القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم حول أحداث مباراة فريقه مع الشباب الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال السويكت في تغريدتين نشرهما على حسابه الرسمي في "تويتر" قبل قليل: " إساءات لفظية وتجريح واتهام في الذمم وتشهير أمام الملأ وتعدي على السمعة الشخصية وتأليب للرأي العام وإساءة لوجه الرياضة السعودية داخلياً وخارجياً ومخالفة صريحة لجميع المواد النظامية، وفي النهاية عقوبة مخففة جداً!!! تمخض الجبل فولد فأراً.. عجبي والله". وأضاف "الأمل بالله ثم في النيابة العامة والمحكمة الجزائية في إحقاق الحق والأخذ بحق المظلوم".

وكانت لجنة الانضباط قد برأت مدير فريق النصر الكابتن حسين عبدالغني من شبهة التمييز العنصري، كما قررت إيقافه مباراتين مع إلزامه بدفع غرامة مالية بقيمة 40 ألف ريال لمحاولته الاعتداء على مسؤول من الفريق المنافس.

فيما وأوقفت اللجنة خالد البلطان رئيس الشباب 3 مباريات مع غرامة مالية 40 ألف ريال، وتغريم سيباستياو جونيور لاعب الفريق الشبابي 200 ألف ريال، وإيقافه مباراتين، وبالمبلغ ذاته، كما غرمت نادي الشباب لنشره تصريحاً تضمن إثارة للرأي العام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,467
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,778
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,268
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,819

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة