قالت مؤسسة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" إن زلزالاً بقوة 5.2 درجة ضرب السواحل التركية، قبالة ولاية أنطاليا جنوبي البلاد.
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب ساحل أنطاليا في تركيا
قالت مؤسسة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" إن زلزالاً بقوة 5.2 درجة ضرب السواحل التركية، قبالة ولاية أنطاليا جنوبي البلاد.زلزال تركيا
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زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب ساحل أنطاليا في تركياصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-05
05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
04:43 PM
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب ساحل أنطاليا في تركيا
قالت مؤسسة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" إن زلزالاً بقوة 5.2 درجة ضرب السواحل التركية، قبالة ولاية أنطاليا جنوبي البلاد.
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