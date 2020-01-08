النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

العراق أبلغ أمريكا بالقواعد المستهدفة بعد تلقيه معلومات من الإيرانيين

مصدر: واشنطن اتخذت التدابير اللازمة قبل يومين من الهجوم

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر دبلوماسي عربي أن "العراق أرسل تحذيراً لأمريكا كشف فيه عن القواعد العسكرية، التي ستستهدفها إيران في عملية قاسم سليماني، بناء على معلومات تلقتها بغداد من مسؤولين إيرانيين".

على الصعيد نفسه، ووفقاً لـ"سي إن إن"، ذكر مسؤول عسكري عراقي رفيع، رفض الكشف عن اسمه، أن "القوات الأمريكية كانت تمتلك معلومات عن الهجوم سابقاً، وقامت باتخاذ التدابير اللازمة قبل يومين من تنفيذه".

العراق أمريكا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
العراق أبلغ أمريكا بالقواعد المستهدفة بعد تلقيه معلومات من الإيرانيين
سبق

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر دبلوماسي عربي أن "العراق أرسل تحذيراً لأمريكا كشف فيه عن القواعد العسكرية، التي ستستهدفها إيران في عملية قاسم سليماني، بناء على معلومات تلقتها بغداد من مسؤولين إيرانيين".

على الصعيد نفسه، ووفقاً لـ"سي إن إن"، ذكر مسؤول عسكري عراقي رفيع، رفض الكشف عن اسمه، أن "القوات الأمريكية كانت تمتلك معلومات عن الهجوم سابقاً، وقامت باتخاذ التدابير اللازمة قبل يومين من تنفيذه".

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
07:36 PM

العراق أبلغ أمريكا بالقواعد المستهدفة بعد تلقيه معلومات من الإيرانيين

مصدر: واشنطن اتخذت التدابير اللازمة قبل يومين من الهجوم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
4,854

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر دبلوماسي عربي أن "العراق أرسل تحذيراً لأمريكا كشف فيه عن القواعد العسكرية، التي ستستهدفها إيران في عملية قاسم سليماني، بناء على معلومات تلقتها بغداد من مسؤولين إيرانيين".

على الصعيد نفسه، ووفقاً لـ"سي إن إن"، ذكر مسؤول عسكري عراقي رفيع، رفض الكشف عن اسمه، أن "القوات الأمريكية كانت تمتلك معلومات عن الهجوم سابقاً، وقامت باتخاذ التدابير اللازمة قبل يومين من تنفيذه".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,530
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,804
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,240
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,799

كاريكاتير

تم الدعس

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة