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"الصحة": تسجيل 149حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 159خلال الـ24 ساعة الماضية

رابطة المحترفين تجتمع برئاسة "العفالق".. من أجل أندية المحترفين

تقرر أن يعقد مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، غداً الأربعاء ،اجتماعًا افتراضيًا برئاسة المهندس عبدالعزيزالعفالق .

ويعد اجتماع الرابطة هو الأول منذ انتخاب العفالق رئيسًا للمجلس قبل نحو شهرين، عقب قيامه بزيارات مجدولة لعدد من الأندية .

وستناقش الرابطة عددًا من الأمور المتعلقة بالأندية المشاركة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن استمع رئيس الرابطة لأبرز المعوقات التي تواجه إدارات الأندية، وطرح المقترحات التي يمكن العمل عليها لتطوير عدد من الأمور الخاصة بعمل الأندية والمسابقة .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رابطة المحترفين تجتمع برئاسة "العفالق".. من أجل أندية المحترفين
سبق

تقرر أن يعقد مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، غداً الأربعاء ،اجتماعًا افتراضيًا برئاسة المهندس عبدالعزيزالعفالق .

ويعد اجتماع الرابطة هو الأول منذ انتخاب العفالق رئيسًا للمجلس قبل نحو شهرين، عقب قيامه بزيارات مجدولة لعدد من الأندية .

وستناقش الرابطة عددًا من الأمور المتعلقة بالأندية المشاركة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن استمع رئيس الرابطة لأبرز المعوقات التي تواجه إدارات الأندية، وطرح المقترحات التي يمكن العمل عليها لتطوير عدد من الأمور الخاصة بعمل الأندية والمسابقة .

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
02:40 PM

رابطة المحترفين تجتمع برئاسة "العفالق".. من أجل أندية المحترفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقرر أن يعقد مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، غداً الأربعاء ،اجتماعًا افتراضيًا برئاسة المهندس عبدالعزيزالعفالق .

ويعد اجتماع الرابطة هو الأول منذ انتخاب العفالق رئيسًا للمجلس قبل نحو شهرين، عقب قيامه بزيارات مجدولة لعدد من الأندية .

وستناقش الرابطة عددًا من الأمور المتعلقة بالأندية المشاركة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن استمع رئيس الرابطة لأبرز المعوقات التي تواجه إدارات الأندية، وطرح المقترحات التي يمكن العمل عليها لتطوير عدد من الأمور الخاصة بعمل الأندية والمسابقة .

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