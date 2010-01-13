وادي الدواسر.. تزين "رالي داكار 2022" بمواقع تاريخية وحضارية مذهلة

موقع جغرافي مميز يربطها بثلاث مناطق إدارية.. وقرية الفاو الأثرية الأبرز والأهم

تزخر محافظة وادي الدواسر بالعديد من المواقع الأثرية والتاريخية، وجاءت استضافتها لرالي داكار 2022 ليسلط الضوء على محافظة لها الموقعُ الجغرافي ذو الأهمية الكبيرة في خريطة جزيرتنا العربية، فهي تربط منطقة الرياض بثلاث مناطق إدارية أخرى، هي منطقة عسير ومنطقة مكة المكرمة ومنطقة نجران، وتشتهر محافظة وادي الدواسر بشكل خاص وادي الدواسر بالآثار؛ لكثرة الممالك والحضارات القديمة التي استوطنت بها على مر العصور والأزمان.



ومنحت اللجنة المنظمة لداكار، وادي الدواسر استضافة المرحلة التاسعة من السباق التي كانت على شكل دائري، بمسافة إجمالية تبلغ 490 كم؛ منها 287 كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت. واعتمدت هذه المرحلة على الكثبان الرملية الكثيفة التي غلبت على طابع مسار المرحلة، ومثَّل تواجد الجبال التي تلتها المسارات حول الوديان دوراً في قدرة المتنافسين ومركباتهم على التحمل.



وتعد قرية الفاو الأثرية من أبرز ومن أهم المواقع الأثرية في المملكة، وتسابق المملكة الزمن لضمها إلى قائمة التراث العالمي باليونسكو، كما يوجد بالمحافظة العديد من المواقع الأثرية، ومنها قصر الملك عبدالعزيز التاريخي وقرية الجو وقصر ربيع وقصر الحصين وقصر بهجة وقصر الخويري وقصر أبو طوق وقصر سلام، التي لا تزال صامدة ومقاومة لجميع عوامل الطبيعة.



كما تم توثيق الرسوم الصخرية للإبل والمها والنعام والغزلان والحيوانات المفترسة، وطريقة الصيد التي كانوا يقومون بها، وأدوات الصيد المتمثلة في الرماح والقوس في المنطقة الواقعة جنوب محافظة وادي الدواسر، وتؤكد أن هذه المنطقة كانت مأهولة بالسكان والرعاة منذ آلاف السنين.