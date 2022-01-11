مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11843 نقطة

بتداولات بلغت 8 مليارات ريال لـ 185 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعًا 178.72 نقطة, ليقفل عند مستوى 11843.55 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة 185 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 340 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 110 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 85 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات: مجموعة تداول، والأبحاث والإعلام، وأكوا باور، والعربية، ونماء للكيماويات الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: إكسترا، والصقر للتأمين، وأمانة للتأمين، والتموين، والتأمين العربية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.88% و2.21%.



فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، ودار الأركان، وكيان السعودية، وأكوا باور، والراجحي الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: الراجحي، ومجموعة تداول، وأكوا باور، والإنماء، والأهلي الأكثر نشاطًا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 297.77 نقطة, ليقفل عند مستوى 26143.59 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 162 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 790 ألف سهم, تقاسمتها 5123 صفقة.