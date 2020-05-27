النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الداخلية": السماح بالصلاة في مساجد مكة .. ورفع منع التجول الجزئي من 6 صباحاً وحتى 8 مساءً

بداية من 29 شوال الجاري

أعلنت وزارة الداخلية أنه بدايةً من 8 شوال الجاري سيتم السماح بالتجول الجزئي في مكة المكرمة من السادسة صباحاً وحتى الثالثة مساءً.

وأضافت الوزارة في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر" أن ذلك سيكون على مرحلتين؛ الأولى تبدأ في 8 شوال، وسيُسمح خلالها بالدخول والخروج من وإلى مدينة مكة والسماح بممارسة رياضة المشي طوال اليوم داخل الأحياء، واستمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة بالمسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها، وكذلك استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأحياء التي تم عزلها مع استمرار جميع الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة.

وتابعت: أما في المرحلة الثانية، وستبدأ في 29 شوال، سيتم رفع منع التجول جزئياً من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، والسماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض، مع الأخذ بالإجراءات الصحية الصادرة من الجهات المختصة، مع استمرار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة، وفي جميع الأوقات، مع منع التجمعات لأغراض اجتماعية لأكثر من 50 شخصاً، واستمرار ممارسة رياضة المشي في جميع الأحياء.

وواصلت: مع منع أي نشاط لا يحقق التباعد الاجتماعي؛ مثل صالونات التجميل والحلاقة ودور السينما والنوادي الرياضية والصحية، مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأحياء التي تم عزلها، مع إضافة الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة يتم السماح بفتح بعضها في مدة السماح بالتجول مثل التطبيقات الداخلية في المطاعة والمقاهي.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الداخلية": السماح بالصلاة في مساجد مكة .. ورفع منع التجول الجزئي من 6 صباحاً وحتى 8 مساءً
سبق

أعلنت وزارة الداخلية أنه بدايةً من 8 شوال الجاري سيتم السماح بالتجول الجزئي في مكة المكرمة من السادسة صباحاً وحتى الثالثة مساءً.

وأضافت الوزارة في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر" أن ذلك سيكون على مرحلتين؛ الأولى تبدأ في 8 شوال، وسيُسمح خلالها بالدخول والخروج من وإلى مدينة مكة والسماح بممارسة رياضة المشي طوال اليوم داخل الأحياء، واستمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة بالمسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها، وكذلك استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأحياء التي تم عزلها مع استمرار جميع الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة.

وتابعت: أما في المرحلة الثانية، وستبدأ في 29 شوال، سيتم رفع منع التجول جزئياً من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، والسماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض، مع الأخذ بالإجراءات الصحية الصادرة من الجهات المختصة، مع استمرار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة، وفي جميع الأوقات، مع منع التجمعات لأغراض اجتماعية لأكثر من 50 شخصاً، واستمرار ممارسة رياضة المشي في جميع الأحياء.

وواصلت: مع منع أي نشاط لا يحقق التباعد الاجتماعي؛ مثل صالونات التجميل والحلاقة ودور السينما والنوادي الرياضية والصحية، مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأحياء التي تم عزلها، مع إضافة الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة يتم السماح بفتح بعضها في مدة السماح بالتجول مثل التطبيقات الداخلية في المطاعة والمقاهي.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
07:17 PM
اخر تعديل
27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
10:04 PM

"الداخلية": السماح بالصلاة في مساجد مكة .. ورفع منع التجول الجزئي من 6 صباحاً وحتى 8 مساءً

بداية من 29 شوال الجاري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
13
95,065

أعلنت وزارة الداخلية أنه بدايةً من 8 شوال الجاري سيتم السماح بالتجول الجزئي في مكة المكرمة من السادسة صباحاً وحتى الثالثة مساءً.

وأضافت الوزارة في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر" أن ذلك سيكون على مرحلتين؛ الأولى تبدأ في 8 شوال، وسيُسمح خلالها بالدخول والخروج من وإلى مدينة مكة والسماح بممارسة رياضة المشي طوال اليوم داخل الأحياء، واستمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة بالمسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها، وكذلك استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأحياء التي تم عزلها مع استمرار جميع الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة.

وتابعت: أما في المرحلة الثانية، وستبدأ في 29 شوال، سيتم رفع منع التجول جزئياً من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، والسماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض، مع الأخذ بالإجراءات الصحية الصادرة من الجهات المختصة، مع استمرار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة، وفي جميع الأوقات، مع منع التجمعات لأغراض اجتماعية لأكثر من 50 شخصاً، واستمرار ممارسة رياضة المشي في جميع الأحياء.

وواصلت: مع منع أي نشاط لا يحقق التباعد الاجتماعي؛ مثل صالونات التجميل والحلاقة ودور السينما والنوادي الرياضية والصحية، مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأحياء التي تم عزلها، مع إضافة الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة يتم السماح بفتح بعضها في مدة السماح بالتجول مثل التطبيقات الداخلية في المطاعة والمقاهي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,570
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,847
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,884
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,653

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة