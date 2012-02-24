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المهنا: هدف النصر صحيح.. الزيد: لا وجود لركلتَيْ جزاء للهلال

أكد الخبير التحكيمي للقنوات الرياضية السعودي عمر المهنا أن هدف النصر الوحيد في ديربي الرياض بالغريم التقليدي الهلال صحيح، ولا توجد حالة تسلل على مسجِّل الهدف الأرجنتيني بيبي مارتنيز على اعتبار أن اللاعب كان في موقف سليم لحظة لعب الكرة.

وبدوره، قال عبدالرحمن الزيد، الخبير التحكيمي للناقل الرسمي لدوري المحترفين: ولا وجود لركلة جزاء للهلال عند الدقيقة الـ(25)؛ وبالتالي قرار الحكم الأوروغواياني إستيبان أوستوجيتش صحيح باستمرار اللعب.

كما أكد الزيد أن قرار الحكم صحيح باستمرار اللعب عند الدقيقة الـ45+1 لعدم وجود ركلة جزاء لمصلحة الهلال على اعتبار أن يد اللاعب نور الدين امرابط كانت ملاصقة لجسمه؛ ما يعني أن اللمس طبيعي.

النصر الهلال الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المهنا: هدف النصر صحيح.. الزيد: لا وجود لركلتَيْ جزاء للهلال
سبق

أكد الخبير التحكيمي للقنوات الرياضية السعودي عمر المهنا أن هدف النصر الوحيد في ديربي الرياض بالغريم التقليدي الهلال صحيح، ولا توجد حالة تسلل على مسجِّل الهدف الأرجنتيني بيبي مارتنيز على اعتبار أن اللاعب كان في موقف سليم لحظة لعب الكرة.

وبدوره، قال عبدالرحمن الزيد، الخبير التحكيمي للناقل الرسمي لدوري المحترفين: ولا وجود لركلة جزاء للهلال عند الدقيقة الـ(25)؛ وبالتالي قرار الحكم الأوروغواياني إستيبان أوستوجيتش صحيح باستمرار اللعب.

كما أكد الزيد أن قرار الحكم صحيح باستمرار اللعب عند الدقيقة الـ45+1 لعدم وجود ركلة جزاء لمصلحة الهلال على اعتبار أن يد اللاعب نور الدين امرابط كانت ملاصقة لجسمه؛ ما يعني أن اللمس طبيعي.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
12:06 AM
اخر تعديل
24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
01:33 AM

المهنا: هدف النصر صحيح.. الزيد: لا وجود لركلتَيْ جزاء للهلال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الخبير التحكيمي للقنوات الرياضية السعودي عمر المهنا أن هدف النصر الوحيد في ديربي الرياض بالغريم التقليدي الهلال صحيح، ولا توجد حالة تسلل على مسجِّل الهدف الأرجنتيني بيبي مارتنيز على اعتبار أن اللاعب كان في موقف سليم لحظة لعب الكرة.

وبدوره، قال عبدالرحمن الزيد، الخبير التحكيمي للناقل الرسمي لدوري المحترفين: ولا وجود لركلة جزاء للهلال عند الدقيقة الـ(25)؛ وبالتالي قرار الحكم الأوروغواياني إستيبان أوستوجيتش صحيح باستمرار اللعب.

كما أكد الزيد أن قرار الحكم صحيح باستمرار اللعب عند الدقيقة الـ45+1 لعدم وجود ركلة جزاء لمصلحة الهلال على اعتبار أن يد اللاعب نور الدين امرابط كانت ملاصقة لجسمه؛ ما يعني أن اللمس طبيعي.

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