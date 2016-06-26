النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1301 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1376 خلال الـ24 ساعة الماضية

"مصر غير قادرة على تدمير سد النهضة".. تصريح إثيوبي ترد عليه القاهرة

مداخلة لوزير الخارجية "شكري" أوضحت ماهية حق التعامل مع ملف المياه

تداولت وسائل إعلام ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات عسكرية إثيوبية مفادها أن مصر "غير قادرة على تدمير سد النهضة"، وأن إثيوبيا مستعدّة للخيار العسكري؛ الأمر الذي أثار تفاعلًا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقّب وزير الخارجية المصري سامح شكري في مداخلة هاتفية على البرنامج الذي يقدمه عمرو أديب على قناة MBC، قائلًا: "هذا نهج عرفناه على مدى السنوات الماضية من تصريحات استفزازية، وتصريحات لا تؤدّي إلى تحقيق الوئام وإشاعة روح التعاون، وأيضًا الإصرار على فرض الإرادة المنفردة..".

وتابع: "مصر على مدى السنوات الماضية ودائمًا كانت تتحدث عن القدرة للوصول إلى الحل والقدرة على إقامة علاقات مبنية على التعاون والمصلحة المشتركة، ولكن في نفس الوقت نحن نعلم جيدًا ما هي مصلحة مصر وما هي حقوق مصر المائية، وما هي حقوق الشعب المصري وكيفية الدفاع عنه..".

وأضاف: "نحن نسعى دائمًا لاستخدام الوسائل السلمية، ونلجأ إلى الأجهزة والآليات الدولية، ولكن هذا لا ينفي أنه لدينا القدرة ولدينا الإصرار على عدم الإضرار بمصلحة الشعب المصري، وفي حالة وقوع الضرر بالتأكيد لن تتهاون الدولة المصرية في الدفاع عن مصالح شعبها..".

يُذكر أن التصريحات الإثيوبية أدلى بها مدير إدارة الهندسة في وزارة الدفاع الإثيوبية الجنرال بوتا باتشاتا ديبيلي، في تصريحات لقناة روسيا اليوم، على هامش مؤتمر موسكو التاسع للأمن الدولي.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"مصر غير قادرة على تدمير سد النهضة".. تصريح إثيوبي ترد عليه القاهرة
سبق

تداولت وسائل إعلام ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات عسكرية إثيوبية مفادها أن مصر "غير قادرة على تدمير سد النهضة"، وأن إثيوبيا مستعدّة للخيار العسكري؛ الأمر الذي أثار تفاعلًا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقّب وزير الخارجية المصري سامح شكري في مداخلة هاتفية على البرنامج الذي يقدمه عمرو أديب على قناة MBC، قائلًا: "هذا نهج عرفناه على مدى السنوات الماضية من تصريحات استفزازية، وتصريحات لا تؤدّي إلى تحقيق الوئام وإشاعة روح التعاون، وأيضًا الإصرار على فرض الإرادة المنفردة..".

وتابع: "مصر على مدى السنوات الماضية ودائمًا كانت تتحدث عن القدرة للوصول إلى الحل والقدرة على إقامة علاقات مبنية على التعاون والمصلحة المشتركة، ولكن في نفس الوقت نحن نعلم جيدًا ما هي مصلحة مصر وما هي حقوق مصر المائية، وما هي حقوق الشعب المصري وكيفية الدفاع عنه..".

وأضاف: "نحن نسعى دائمًا لاستخدام الوسائل السلمية، ونلجأ إلى الأجهزة والآليات الدولية، ولكن هذا لا ينفي أنه لدينا القدرة ولدينا الإصرار على عدم الإضرار بمصلحة الشعب المصري، وفي حالة وقوع الضرر بالتأكيد لن تتهاون الدولة المصرية في الدفاع عن مصالح شعبها..".

يُذكر أن التصريحات الإثيوبية أدلى بها مدير إدارة الهندسة في وزارة الدفاع الإثيوبية الجنرال بوتا باتشاتا ديبيلي، في تصريحات لقناة روسيا اليوم، على هامش مؤتمر موسكو التاسع للأمن الدولي.

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
02:01 PM

"مصر غير قادرة على تدمير سد النهضة".. تصريح إثيوبي ترد عليه القاهرة

مداخلة لوزير الخارجية "شكري" أوضحت ماهية حق التعامل مع ملف المياه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
10
9,582

تداولت وسائل إعلام ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات عسكرية إثيوبية مفادها أن مصر "غير قادرة على تدمير سد النهضة"، وأن إثيوبيا مستعدّة للخيار العسكري؛ الأمر الذي أثار تفاعلًا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقّب وزير الخارجية المصري سامح شكري في مداخلة هاتفية على البرنامج الذي يقدمه عمرو أديب على قناة MBC، قائلًا: "هذا نهج عرفناه على مدى السنوات الماضية من تصريحات استفزازية، وتصريحات لا تؤدّي إلى تحقيق الوئام وإشاعة روح التعاون، وأيضًا الإصرار على فرض الإرادة المنفردة..".

وتابع: "مصر على مدى السنوات الماضية ودائمًا كانت تتحدث عن القدرة للوصول إلى الحل والقدرة على إقامة علاقات مبنية على التعاون والمصلحة المشتركة، ولكن في نفس الوقت نحن نعلم جيدًا ما هي مصلحة مصر وما هي حقوق مصر المائية، وما هي حقوق الشعب المصري وكيفية الدفاع عنه..".

وأضاف: "نحن نسعى دائمًا لاستخدام الوسائل السلمية، ونلجأ إلى الأجهزة والآليات الدولية، ولكن هذا لا ينفي أنه لدينا القدرة ولدينا الإصرار على عدم الإضرار بمصلحة الشعب المصري، وفي حالة وقوع الضرر بالتأكيد لن تتهاون الدولة المصرية في الدفاع عن مصالح شعبها..".

يُذكر أن التصريحات الإثيوبية أدلى بها مدير إدارة الهندسة في وزارة الدفاع الإثيوبية الجنرال بوتا باتشاتا ديبيلي، في تصريحات لقناة روسيا اليوم، على هامش مؤتمر موسكو التاسع للأمن الدولي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,802
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,235
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,438
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,012

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة