استئصال ورم سرطاني لأربعينية بمستشفى القوات المسلحة في نجران

تنظيم مؤتمر "طب الأسرة والمجتمع 2019م" بمشاركة عدة متحدثين

نجح فريق طبي بمستشفى القوات المسلحة في نجران في إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني لسيدة تبلغ من العمر 46 عاماً.

وقال استشاري الجراحة العامة وجراحة الثدي والسمنة الدكتور عبدالرحمن العمري: الفريق الطبي استأصل الورم السرطاني مع الحفاظ على صحة الثدي وتقييم وضع الغدد الليمفاوية عن طريق استخدام المادة النووية وجهاز التحســس، من خلال التعاون مع مستشفى الملك خالد بالمنطقة لتنفيذ بعض الإجراءات التحضيرية.

من جهة أخرى، نظم مستشفى القوات المسلحة بنجران، ممثلاً بإدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب، مؤتمر "طب الأسرة والمجتمع 2019م" تحت شعار "الوقاية خير من العلاج" بمشاركة متحدثين أطباء وأساتذة الجامعات.

وشمل المؤتمر عدة محاور أهمها "مرض الضغط الوقاية والعلاج، المسح الشامل للأمراض والوقاية منها، دور طبيب الأسرة في الوقاية من الأمراض، الوقاية والعلاج من السكري، الوقاية من سرطان الثدي، الوقاية من هشاشة العظام والمسح الشامل لحديثي الولادة" في ظل مشاركة عدد كبير من منسوبي القطاعات الصحية بمنطقة نجران.

جدير بالذكر أنه تم اعتماد 13 ساعة تعليم مستمر من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.