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مركز القيادة والتحكم بـ"صحة بيشة" يعقد اجتماعًا عاجلاً

لمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا

عقد مركز القيادة والتحكم برئاسة فالح بن ناصر الشهراني، مدير الشؤون الصحية في بيشة، اجتماعًا عاجلاً مساء اليوم؛ وذلك لمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات كورونا كوفيد-19، والاستعدادات للتعامل مع الحالات المشتبهة والمؤكدة بالمنطقة، ومتابعة تطبيق سياسات مكافحة العدوى في جميع المنشآت الصحية، والخطط التوعوية الخاصة بفيروس كرونا.. وتم الاطلاع على التقارير والتطورات كافة حول الفيروس.

وناقش "الشهراني" أهمية التزام أفراد المنطقة كافة باتباع الإرشادات والنصائح التوعوية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

فيروس كورونا الجديد بيشة صحة بيشة وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مركز القيادة والتحكم بـ"صحة بيشة" يعقد اجتماعًا عاجلاً
سبق

عقد مركز القيادة والتحكم برئاسة فالح بن ناصر الشهراني، مدير الشؤون الصحية في بيشة، اجتماعًا عاجلاً مساء اليوم؛ وذلك لمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات كورونا كوفيد-19، والاستعدادات للتعامل مع الحالات المشتبهة والمؤكدة بالمنطقة، ومتابعة تطبيق سياسات مكافحة العدوى في جميع المنشآت الصحية، والخطط التوعوية الخاصة بفيروس كرونا.. وتم الاطلاع على التقارير والتطورات كافة حول الفيروس.

وناقش "الشهراني" أهمية التزام أفراد المنطقة كافة باتباع الإرشادات والنصائح التوعوية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
12:00 AM

مركز القيادة والتحكم بـ"صحة بيشة" يعقد اجتماعًا عاجلاً

لمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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عقد مركز القيادة والتحكم برئاسة فالح بن ناصر الشهراني، مدير الشؤون الصحية في بيشة، اجتماعًا عاجلاً مساء اليوم؛ وذلك لمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات كورونا كوفيد-19، والاستعدادات للتعامل مع الحالات المشتبهة والمؤكدة بالمنطقة، ومتابعة تطبيق سياسات مكافحة العدوى في جميع المنشآت الصحية، والخطط التوعوية الخاصة بفيروس كرونا.. وتم الاطلاع على التقارير والتطورات كافة حول الفيروس.

وناقش "الشهراني" أهمية التزام أفراد المنطقة كافة باتباع الإرشادات والنصائح التوعوية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

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