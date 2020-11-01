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خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجِّل 540 إصابة بـ"كورونا"

بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.7 % والوفيات 0.9 %

سجَّلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية ست وفيات و540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و464 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 88.4 في المئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.7 في المئة، ونسبة الوفيات 0.9 في المئة من مجمل الإصابات.

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خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجِّل 540 إصابة بـ"كورونا"
سبق

سجَّلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية ست وفيات و540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و464 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 88.4 في المئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.7 في المئة، ونسبة الوفيات 0.9 في المئة من مجمل الإصابات.

01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
11:38 PM

خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجِّل 540 إصابة بـ"كورونا"

بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.7 % والوفيات 0.9 %

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
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سجَّلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية ست وفيات و540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و464 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 88.4 في المئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.7 في المئة، ونسبة الوفيات 0.9 في المئة من مجمل الإصابات.

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