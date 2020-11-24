تعليم جازان لـ"سبق": سيتم إيداع مكافآت الطلاب والطالبات اليوم الثلاثاء

أكدت إدارة تعليم جازان لـ"سبق"، أنه سيتم إيداع مكافآت الطلاب والطالبات في حساباتهم، اليوم الثلاثاء.

وتفصيلاً؛ قالت الإدارة إنه تم بحمد الله تعميد مكافأة الطلاب والطالبات وسيتم إيداعها اليوم الثلاثاء في حساباتهم، مشيرة إلى أنها بلغت إجمالي ٢١٣٦٧٠٢٧،٢٦ ريالاً.