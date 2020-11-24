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تعليم جازان لـ"سبق": سيتم إيداع مكافآت الطلاب والطالبات اليوم الثلاثاء

أكدت إدارة تعليم جازان لـ"سبق"، أنه سيتم إيداع مكافآت الطلاب والطالبات في حساباتهم، اليوم الثلاثاء.

وتفصيلاً؛ قالت الإدارة إنه تم بحمد الله تعميد مكافأة الطلاب والطالبات وسيتم إيداعها اليوم الثلاثاء في حساباتهم، مشيرة إلى أنها بلغت إجمالي ٢١٣٦٧٠٢٧،٢٦ ريالاً.

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تعليم جازان لـ"سبق": سيتم إيداع مكافآت الطلاب والطالبات اليوم الثلاثاء
سبق

أكدت إدارة تعليم جازان لـ"سبق"، أنه سيتم إيداع مكافآت الطلاب والطالبات في حساباتهم، اليوم الثلاثاء.

وتفصيلاً؛ قالت الإدارة إنه تم بحمد الله تعميد مكافأة الطلاب والطالبات وسيتم إيداعها اليوم الثلاثاء في حساباتهم، مشيرة إلى أنها بلغت إجمالي ٢١٣٦٧٠٢٧،٢٦ ريالاً.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
12:21 AM

تعليم جازان لـ"سبق": سيتم إيداع مكافآت الطلاب والطالبات اليوم الثلاثاء

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قاسم الخبراني - جازان
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أكدت إدارة تعليم جازان لـ"سبق"، أنه سيتم إيداع مكافآت الطلاب والطالبات في حساباتهم، اليوم الثلاثاء.

وتفصيلاً؛ قالت الإدارة إنه تم بحمد الله تعميد مكافأة الطلاب والطالبات وسيتم إيداعها اليوم الثلاثاء في حساباتهم، مشيرة إلى أنها بلغت إجمالي ٢١٣٦٧٠٢٧،٢٦ ريالاً.

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