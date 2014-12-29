في مكة المكرمة.. 112 حالة "كورونا" نشطة فقط

أغلب المصابين أوضاعهم الصحية مستقرة

بلغ عدد حالات فيروس "كورونا المستجد" التي لا تزال نشطة في مكة المكرمة، حتى الآن، 112 حالة فقط، علمًا بأن أغلبها وضعها مستقر.

وبلغ إجمالي الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس "كورونا"، حتى اليوم، 34,954 حالة؛ بينها 33,933 حالة تماثلت للشفاء، بينما سجلت 909 وفيات.