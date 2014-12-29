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في مكة المكرمة.. 112 حالة "كورونا" نشطة فقط

أغلب المصابين أوضاعهم الصحية مستقرة

بلغ عدد حالات فيروس "كورونا المستجد" التي لا تزال نشطة في مكة المكرمة، حتى الآن، 112 حالة فقط، علمًا بأن أغلبها وضعها مستقر.

وبلغ إجمالي الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس "كورونا"، حتى اليوم، 34,954 حالة؛ بينها 33,933 حالة تماثلت للشفاء، بينما سجلت 909 وفيات.

مكة المكرمة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في مكة المكرمة.. 112 حالة "كورونا" نشطة فقط
سبق

بلغ عدد حالات فيروس "كورونا المستجد" التي لا تزال نشطة في مكة المكرمة، حتى الآن، 112 حالة فقط، علمًا بأن أغلبها وضعها مستقر.

وبلغ إجمالي الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس "كورونا"، حتى اليوم، 34,954 حالة؛ بينها 33,933 حالة تماثلت للشفاء، بينما سجلت 909 وفيات.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
05:38 PM

في مكة المكرمة.. 112 حالة "كورونا" نشطة فقط

أغلب المصابين أوضاعهم الصحية مستقرة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
2,548

بلغ عدد حالات فيروس "كورونا المستجد" التي لا تزال نشطة في مكة المكرمة، حتى الآن، 112 حالة فقط، علمًا بأن أغلبها وضعها مستقر.

وبلغ إجمالي الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس "كورونا"، حتى اليوم، 34,954 حالة؛ بينها 33,933 حالة تماثلت للشفاء، بينما سجلت 909 وفيات.

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