فلسطين تدين منع الاحتلال عقد اجتماع تشاوري حول الانتخابات في القدس

اعتقل عدداً من المشاركين.. وسلّم آخرين استدعاءات للمخابرات

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، منع شرطة الاحتلال الإسرائيلي انعقاد لقاء تشاوري حول مشاركة فلسطينيي القدس الشرقية المحتلة في الانتخابات الفلسطينية المقررة في مايو المقبل، واعتقال عدد من المشاركين.

وحذرت الوزارة في بيان أوردته "فرانس 24"، أن المنع مؤشر خطير على موقف دولة الاحتلال تجاه مشاركة القدس، في الانتخابات ما يعني أن السلطة الفلسطينية أمام مواجهة مقبلة.

وأوضحت أن قوات الاحتلال حاصرت مكان انعقاد اللقاء في فندق الإمبسادور في حي الشيخ جراح وأغلقت الطرق المؤدية إليه.

وأضاف أن الاحتلال اعتقل عدداً من المشاركين، وسلم آخرين استدعاءات للمثول أمام مخابراتها.

وتنظم الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأولى منذ 15 عاماً في 22 مايو المقبل، في حين سيتم عقد الانتخابات الرئاسية في 31 يوليو.

وتمنع "إسرائيل" أي مظاهر سيادية للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية، وتلاحق من ينظم أي فعاليات باسمها.