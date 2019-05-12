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صحة الشمالية تصدر توضيحًا حول مصابي كورونا الـ18 بحزم الجلاميد

قالت: نعمل بكفاءة عالية ونأمل من الجميع التقيد بجميع الإجراءلات الاحترازية

أكدت صحة الشمالية أن الحالات الـ18 المصابة بكورونا في حزم الجلاميد هي لغير السعوديين، وكانت مخالطة لحالات سابقة جميعها كانت في الحجر الصحي.

وتفصيلًا: تودّ صحة الحدود الشمالية التوضيح بأن الحالات الـ18 غير سعوديين، والتي أعلنت عنها الصحة اليوم في مركز حزم الجلاميد مخالطة لحالات سابقة جميعها كانت في الحجر الصحي منذ اكتشاف الحالة السابقة، والتي أعلنت عنها وزارة الصحة يوم الجمعة الماضي، والتي اكتشفت بمستشفى البرج الشمالي، وتطمئن الجميع بأن الوضع الصحي مستقر ولله الحمد، وبأن إجراءات التقصي الوبائي وحصر المخالطين تمت منذ اكتشاف المصاب الأول، مع التأكيد على أن صحة الحدود الشمالية ويجميع إمكانياتها وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وبتوجيه من أمير المنطقة تعمل بكفاءة عالية.

وتأمل من الجميع التقيد بجميع الإجراءلات الاحترازية.

صحة الحدود الشمالية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صحة الشمالية تصدر توضيحًا حول مصابي كورونا الـ18 بحزم الجلاميد
سبق

أكدت صحة الشمالية أن الحالات الـ18 المصابة بكورونا في حزم الجلاميد هي لغير السعوديين، وكانت مخالطة لحالات سابقة جميعها كانت في الحجر الصحي.

وتفصيلًا: تودّ صحة الحدود الشمالية التوضيح بأن الحالات الـ18 غير سعوديين، والتي أعلنت عنها الصحة اليوم في مركز حزم الجلاميد مخالطة لحالات سابقة جميعها كانت في الحجر الصحي منذ اكتشاف الحالة السابقة، والتي أعلنت عنها وزارة الصحة يوم الجمعة الماضي، والتي اكتشفت بمستشفى البرج الشمالي، وتطمئن الجميع بأن الوضع الصحي مستقر ولله الحمد، وبأن إجراءات التقصي الوبائي وحصر المخالطين تمت منذ اكتشاف المصاب الأول، مع التأكيد على أن صحة الحدود الشمالية ويجميع إمكانياتها وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وبتوجيه من أمير المنطقة تعمل بكفاءة عالية.

وتأمل من الجميع التقيد بجميع الإجراءلات الاحترازية.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
07:09 PM
اخر تعديل
12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
08:41 PM

صحة الشمالية تصدر توضيحًا حول مصابي كورونا الـ18 بحزم الجلاميد

قالت: نعمل بكفاءة عالية ونأمل من الجميع التقيد بجميع الإجراءلات الاحترازية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الحدود الشمالية
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3,855

أكدت صحة الشمالية أن الحالات الـ18 المصابة بكورونا في حزم الجلاميد هي لغير السعوديين، وكانت مخالطة لحالات سابقة جميعها كانت في الحجر الصحي.

وتفصيلًا: تودّ صحة الحدود الشمالية التوضيح بأن الحالات الـ18 غير سعوديين، والتي أعلنت عنها الصحة اليوم في مركز حزم الجلاميد مخالطة لحالات سابقة جميعها كانت في الحجر الصحي منذ اكتشاف الحالة السابقة، والتي أعلنت عنها وزارة الصحة يوم الجمعة الماضي، والتي اكتشفت بمستشفى البرج الشمالي، وتطمئن الجميع بأن الوضع الصحي مستقر ولله الحمد، وبأن إجراءات التقصي الوبائي وحصر المخالطين تمت منذ اكتشاف المصاب الأول، مع التأكيد على أن صحة الحدود الشمالية ويجميع إمكانياتها وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وبتوجيه من أمير المنطقة تعمل بكفاءة عالية.

وتأمل من الجميع التقيد بجميع الإجراءلات الاحترازية.

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