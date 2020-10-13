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أسعار النفط ترتفع.. وبرنت عند 42.06 دولارًا للبرميل

صعدت عقود خام "نايمكس" تسليم نوفمبر بنسبة 0.8%

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ترقب صدور تقرير "أوبك" الشهري لمستويات الإنتاج عن سبتمبر، ووسط متابعة مستويات المعروض في خليج المكسيك عقب تراجع حدة إعصار "دلتا"، وفي النرويج مع انتهاء إضراب عمال قطاع الطاقة.

ووفق "رويترز" توقعت وكالة الطاقة الدولية تراجع الطلب العالمي على الطاقة بنحو 5% في العام الجاري، وسط تقديرات بانخفاض استهلاك الفحم بنسبة 7% والنفط بنحو 8%.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 0.8% إلى 42.06 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:45 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.8% عند 39.75 دولارًا للبرميل.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط ترتفع.. وبرنت عند 42.06 دولارًا للبرميل
سبق

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ترقب صدور تقرير "أوبك" الشهري لمستويات الإنتاج عن سبتمبر، ووسط متابعة مستويات المعروض في خليج المكسيك عقب تراجع حدة إعصار "دلتا"، وفي النرويج مع انتهاء إضراب عمال قطاع الطاقة.

ووفق "رويترز" توقعت وكالة الطاقة الدولية تراجع الطلب العالمي على الطاقة بنحو 5% في العام الجاري، وسط تقديرات بانخفاض استهلاك الفحم بنسبة 7% والنفط بنحو 8%.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 0.8% إلى 42.06 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:45 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.8% عند 39.75 دولارًا للبرميل.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
09:31 AM

أسعار النفط ترتفع.. وبرنت عند 42.06 دولارًا للبرميل

صعدت عقود خام "نايمكس" تسليم نوفمبر بنسبة 0.8%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ترقب صدور تقرير "أوبك" الشهري لمستويات الإنتاج عن سبتمبر، ووسط متابعة مستويات المعروض في خليج المكسيك عقب تراجع حدة إعصار "دلتا"، وفي النرويج مع انتهاء إضراب عمال قطاع الطاقة.

ووفق "رويترز" توقعت وكالة الطاقة الدولية تراجع الطلب العالمي على الطاقة بنحو 5% في العام الجاري، وسط تقديرات بانخفاض استهلاك الفحم بنسبة 7% والنفط بنحو 8%.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 0.8% إلى 42.06 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:45 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.8% عند 39.75 دولارًا للبرميل.

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