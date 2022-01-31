هل كروت شحن الكهرباء حل؟

التقدُّم المميز لخدمات الشركة السعودية للكهرباء في خدمة المستفيد، وتغيير العدادات الذكية في وقت وجيز، يدل على اهتمام سمو وزير الطاقة وقيادات الشركة، والقدرة على التغيير لتقدُّم أفضل خدمةً للمواطن.

يشتكي كثير من المستأجرين من بقاء وترحيل مبالغ عليهم من خدمة الكهرباء من مستأجر سابق، كما يشتكي مُلاك المساكن المؤجرة من بقاء مبالغ على مستأجرين خرجوا ولم يسددوا قيمة ما استهلكوه حال عقد الإيجار.

كما يصعب على شركة الكهرباء قطع التيار على من لم يسدد فاتورة الخدمة الكهربائية لاعتبارات عدة مشكورة.

ولو أن شركة الكهرباء اتجهت لتركيب عدادات شحن المبالغ المالية المتوقَّع من المستأجر استهلاكها فترة إيجاره، أو حسب ظروفه المادية، فإن ذلك حل ومعالجة لما ذُكر أعلاه.

أتمنى من الشركة السعودية للكهرباء دراسة هذا المقترح، ومدى الحاجة إليه من الشركة ومن، المستهلك المستأجر ومالك العقار المؤجر خاصة، ولجميع مستهلكي خدمة الكهرباء، خاصة أن هناك دولاً كثيرة تستخدم تزويد المستهلك بكروت شحن الكهرباء، يتم شراؤها حسب توقُّع الطاقة الاستهلاكية من المستفيد.