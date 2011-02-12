النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. "ألوية العمالقة" تنشر لقطات التنكيل بالحوثيين في شبوة

أظهرت إصابات دقيقة للأهداف

نشرت ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني اليمني، اليوم (السبت)، الجزء الثالث من سلسلة مشاهد عملية التنكيل بمليشيا الحوثي، في عملية إعصار الجنوب، التي أسفرت عن تحرير مديريات محافظة شبوة.

وتَضمن الجزء الثالث، لقطات تُظهر عملية دك تجمعات وأفراد مليشيا الحوثي، وإصابة الأهداف بدقة عالية.

ونشر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، في وقت سابق، الجزء الأول والثاني من مشاهد عملية التنكيل بمليشيا الحوثي، التي كشفت حجم الضربات الموجعة التي وجّهتها الألوية لمليشيا الحوثي في عملية إعصار الجنوب في مديريات بيحان بشبوة، ومديرية حريب جنوب مأرب.

اليمن ألوية العمالقة الجيش اليمني مليشيا الحوثي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بالفيديو.. "ألوية العمالقة" تنشر لقطات التنكيل بالحوثيين في شبوة
سبق

نشرت ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني اليمني، اليوم (السبت)، الجزء الثالث من سلسلة مشاهد عملية التنكيل بمليشيا الحوثي، في عملية إعصار الجنوب، التي أسفرت عن تحرير مديريات محافظة شبوة.

وتَضمن الجزء الثالث، لقطات تُظهر عملية دك تجمعات وأفراد مليشيا الحوثي، وإصابة الأهداف بدقة عالية.

ونشر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، في وقت سابق، الجزء الأول والثاني من مشاهد عملية التنكيل بمليشيا الحوثي، التي كشفت حجم الضربات الموجعة التي وجّهتها الألوية لمليشيا الحوثي في عملية إعصار الجنوب في مديريات بيحان بشبوة، ومديرية حريب جنوب مأرب.

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
05:31 PM

بالفيديو.. "ألوية العمالقة" تنشر لقطات التنكيل بالحوثيين في شبوة

أظهرت إصابات دقيقة للأهداف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
3,908

نشرت ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني اليمني، اليوم (السبت)، الجزء الثالث من سلسلة مشاهد عملية التنكيل بمليشيا الحوثي، في عملية إعصار الجنوب، التي أسفرت عن تحرير مديريات محافظة شبوة.

وتَضمن الجزء الثالث، لقطات تُظهر عملية دك تجمعات وأفراد مليشيا الحوثي، وإصابة الأهداف بدقة عالية.

ونشر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، في وقت سابق، الجزء الأول والثاني من مشاهد عملية التنكيل بمليشيا الحوثي، التي كشفت حجم الضربات الموجعة التي وجّهتها الألوية لمليشيا الحوثي في عملية إعصار الجنوب في مديريات بيحان بشبوة، ومديرية حريب جنوب مأرب.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,785
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,405
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,076
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,095

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة