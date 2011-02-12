بالفيديو.. "ألوية العمالقة" تنشر لقطات التنكيل بالحوثيين في شبوة

أظهرت إصابات دقيقة للأهداف

نشرت ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني اليمني، اليوم (السبت)، الجزء الثالث من سلسلة مشاهد عملية التنكيل بمليشيا الحوثي، في عملية إعصار الجنوب، التي أسفرت عن تحرير مديريات محافظة شبوة.

وتَضمن الجزء الثالث، لقطات تُظهر عملية دك تجمعات وأفراد مليشيا الحوثي، وإصابة الأهداف بدقة عالية.

ونشر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، في وقت سابق، الجزء الأول والثاني من مشاهد عملية التنكيل بمليشيا الحوثي، التي كشفت حجم الضربات الموجعة التي وجّهتها الألوية لمليشيا الحوثي في عملية إعصار الجنوب في مديريات بيحان بشبوة، ومديرية حريب جنوب مأرب.