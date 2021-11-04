بالصور.. "المعلمي" يرأس اجتماع مجموعة الاتصال للتعاون الإسلامي المعنية بأقلية الروهينغا

في مقر وفد المملكة الدائم بنيويورك

رأس مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بصفته رئيسًا لمجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي الخاصة المعنية بأقلية الروهينغا، اليومَ في مقر وفد المملكة الدائم في نيويورك، اجتماعَ السفراء أعضاء مجموعة الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعنية بأقلية الروهينغا مع رئيس آلية التحقيق المستقلة في ميانمار المعين من قِبَل الأمين العام للأمم المتحدة نيكولاس كومجيان.

وجرى خلال اللقاء مناقشةُ سبل دعم جهود اللجنة المستقلة للتحقيق في ميانمار، هذا إلى جانب اتفاق جميع الدول المشاركة على أهمية جلب الجناة للعدالة، مع التأكيد على ضرورة دعم لجنة التحقيق ومتطلباتها في لجنة الإدارة والميزانية في الأمم المتحدة.

وأكد أعضاء المجموعة المشاركون، ضرورة حماية حقوق أقلية الروهينجا المسلمة، وتم الاتفاق على توجيه دعوة إلى جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى دعم آلية اللجنة المستقلة للتحقيق في ميانمار والتعاون لتنفيذها.

حضر الاجتماعَ من جانب وفد المملكة نائبُ المندوب الدائم المستشار محمد العتيق، ورئيس لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار ومسؤول المنظمات المستشار "وجدي محرم"، والمسؤولة الإعلامية "طفول العقبي".

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تقود مجموعة اتصال دول منظمة التعاون الإسلامي المَعنية بأزمة أقلية الروهينجا منذ تأسيسها.