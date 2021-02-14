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137306 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

الصحة العمانية: عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 14 حالة

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 137306 إصابات، والوفيات 1542 بنسبة 1.12% والمتعافين 129054، لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 14 حالة؛ ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 140 والمنومين في العناية المركزة 39.

عمان فيروس كورونا الجديد

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137306 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان
سبق

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 137306 إصابات، والوفيات 1542 بنسبة 1.12% والمتعافين 129054، لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 14 حالة؛ ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 140 والمنومين في العناية المركزة 39.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
01:15 PM

137306 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

الصحة العمانية: عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 14 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 137306 إصابات، والوفيات 1542 بنسبة 1.12% والمتعافين 129054، لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 14 حالة؛ ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 140 والمنومين في العناية المركزة 39.

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