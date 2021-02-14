137306 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان
الصحة العمانية: عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 14 حالة
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 137306 إصابات، والوفيات 1542 بنسبة 1.12% والمتعافين 129054، لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.
وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 14 حالة؛ ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 140 والمنومين في العناية المركزة 39.
عمان
فيروس كورونا الجديد
137306 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-02-14
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 137306 إصابات، والوفيات 1542 بنسبة 1.12% والمتعافين 129054، لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.
وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 14 حالة؛ ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 140 والمنومين في العناية المركزة 39.
14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
01:15 PM
137306 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان
الصحة العمانية: عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 14 حالة
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 137306 إصابات، والوفيات 1542 بنسبة 1.12% والمتعافين 129054، لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.
وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 14 حالة؛ ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 140 والمنومين في العناية المركزة 39.