النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ملكية بينبع" تطلق المرحلة الرابعة من برنامج "متأهب" للتعامل مع كورونا

أطلقت مرحلة التعايش بعد إنهاء حالة حظر وعودة الحياة الطبيعية تدريجيًا

بدأ برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بينبع أخيرًا المرحلة الرابعة من برنامج متأهب وهو البرنامج الخاص الذي أطلق مع بداية ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد ويختص البرنامج بالإجراءات المتخذة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، أطلق البرنامج مرحلة التعايش وهي مرحلة ما بعد إنهاء حالة حظر التجول وعودة الحياة الطبيعية تدريجيًا واستئناف الأنشطة الوظيفية والاقتصادية والاجتماعية مع استمرار ظهور الحالات الإيجابية والتعامل معها بصورة طبيعية وتتكون مرحلة التعايش من الإجراءات التالية أولاً الرعاية الصحية الآمنة وثانيًا تهيئة المركز الطبي وثالثًا الصحة العامة ورابعًا فحوص كوفيد 19 باستخدام المادة الوراثية.

ويأتي نجاح برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بينبع في التعامل واحتواء جائحة كورونا من خلال تطبيق برنامج متأهب امتدادًا لنجاح منظومة الرعاية الصحية بالمملكة والذي تحقق نتيجة الدعم اللامحدود للحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"ملكية بينبع" تطلق المرحلة الرابعة من برنامج "متأهب" للتعامل مع كورونا
سبق

بدأ برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بينبع أخيرًا المرحلة الرابعة من برنامج متأهب وهو البرنامج الخاص الذي أطلق مع بداية ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد ويختص البرنامج بالإجراءات المتخذة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، أطلق البرنامج مرحلة التعايش وهي مرحلة ما بعد إنهاء حالة حظر التجول وعودة الحياة الطبيعية تدريجيًا واستئناف الأنشطة الوظيفية والاقتصادية والاجتماعية مع استمرار ظهور الحالات الإيجابية والتعامل معها بصورة طبيعية وتتكون مرحلة التعايش من الإجراءات التالية أولاً الرعاية الصحية الآمنة وثانيًا تهيئة المركز الطبي وثالثًا الصحة العامة ورابعًا فحوص كوفيد 19 باستخدام المادة الوراثية.

ويأتي نجاح برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بينبع في التعامل واحتواء جائحة كورونا من خلال تطبيق برنامج متأهب امتدادًا لنجاح منظومة الرعاية الصحية بالمملكة والذي تحقق نتيجة الدعم اللامحدود للحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
08:59 PM

"ملكية بينبع" تطلق المرحلة الرابعة من برنامج "متأهب" للتعامل مع كورونا

أطلقت مرحلة التعايش بعد إنهاء حالة حظر وعودة الحياة الطبيعية تدريجيًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
0
107

بدأ برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بينبع أخيرًا المرحلة الرابعة من برنامج متأهب وهو البرنامج الخاص الذي أطلق مع بداية ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد ويختص البرنامج بالإجراءات المتخذة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، أطلق البرنامج مرحلة التعايش وهي مرحلة ما بعد إنهاء حالة حظر التجول وعودة الحياة الطبيعية تدريجيًا واستئناف الأنشطة الوظيفية والاقتصادية والاجتماعية مع استمرار ظهور الحالات الإيجابية والتعامل معها بصورة طبيعية وتتكون مرحلة التعايش من الإجراءات التالية أولاً الرعاية الصحية الآمنة وثانيًا تهيئة المركز الطبي وثالثًا الصحة العامة ورابعًا فحوص كوفيد 19 باستخدام المادة الوراثية.

ويأتي نجاح برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بينبع في التعامل واحتواء جائحة كورونا من خلال تطبيق برنامج متأهب امتدادًا لنجاح منظومة الرعاية الصحية بالمملكة والذي تحقق نتيجة الدعم اللامحدود للحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,965
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,503
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,463
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,055

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

عبدالغني الشيخ
ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

أحمد عجب
متى نتوقف عن الركض؟!

متى نتوقف عن الركض؟!

غسان محمد عسيلان
أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

عبدالرحمن المرشد
يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

ساير المنيعي
سري للغاية..

سري للغاية..

بدر الغامدي
التصادم يصنع المارد

التصادم يصنع المارد

مها عبدالله الحقباني
السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

علي آل شرمة
لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

ماجد الجوهري
الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة