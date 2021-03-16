النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 354 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 204 خلال الـ24 ساعة الماضية

متخصصون: الانتقام سيكون سلوك أغلب المسافرين بعد كورونا.. هنا التفاصيل

الفرصة سانحة للاستفادة من الخصومات

زاد معدل إنتاج اللقاحات المقاومة لفيروس كورونا في العالم، وهناك العديد من أنواع اللقاحات في الطريق للاستخدام لجميع الأشخاص، وأدى ذلك بدوره إلى بث مؤشرات إيجابية لقطاع الطيران والسفر.

ووفقاً لشركة كيو تريب المتخصصة في التسويق بقطاع السفر نبهت إلى ما يعرف بموجة "السفر الانتقامي"، حيث يسافر الأفراد إلى أي مكان متاح وبأي سعر وفي أي وقت، بسبب الحرمان المستمر منذ أكثر من عام وكانوا مقيدين بشدة في التنقل حيث تسبب هذا في كثير من الإحباط.

وبالنسبة للآخرين مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية وفي الخطوط الأمامية سيتمكنون أخيرًا من الحصول على إجازة.

وأوضحت الشركة المتخصصة أن هناك فرصة ذهبية يمكن للراغبين في السفر الاستفادة من السياسات المرنة لشركات الطيران في الوقت الحالي من خلال التخطيط للسفر.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

اعلان
متخصصون: الانتقام سيكون سلوك أغلب المسافرين بعد كورونا.. هنا التفاصيل
سبق

زاد معدل إنتاج اللقاحات المقاومة لفيروس كورونا في العالم، وهناك العديد من أنواع اللقاحات في الطريق للاستخدام لجميع الأشخاص، وأدى ذلك بدوره إلى بث مؤشرات إيجابية لقطاع الطيران والسفر.

ووفقاً لشركة كيو تريب المتخصصة في التسويق بقطاع السفر نبهت إلى ما يعرف بموجة "السفر الانتقامي"، حيث يسافر الأفراد إلى أي مكان متاح وبأي سعر وفي أي وقت، بسبب الحرمان المستمر منذ أكثر من عام وكانوا مقيدين بشدة في التنقل حيث تسبب هذا في كثير من الإحباط.

وبالنسبة للآخرين مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية وفي الخطوط الأمامية سيتمكنون أخيرًا من الحصول على إجازة.

وأوضحت الشركة المتخصصة أن هناك فرصة ذهبية يمكن للراغبين في السفر الاستفادة من السياسات المرنة لشركات الطيران في الوقت الحالي من خلال التخطيط للسفر.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
03:44 PM

متخصصون: الانتقام سيكون سلوك أغلب المسافرين بعد كورونا.. هنا التفاصيل

الفرصة سانحة للاستفادة من الخصومات

A A A
خالد خليل - الرياض
2
1,994

زاد معدل إنتاج اللقاحات المقاومة لفيروس كورونا في العالم، وهناك العديد من أنواع اللقاحات في الطريق للاستخدام لجميع الأشخاص، وأدى ذلك بدوره إلى بث مؤشرات إيجابية لقطاع الطيران والسفر.

ووفقاً لشركة كيو تريب المتخصصة في التسويق بقطاع السفر نبهت إلى ما يعرف بموجة "السفر الانتقامي"، حيث يسافر الأفراد إلى أي مكان متاح وبأي سعر وفي أي وقت، بسبب الحرمان المستمر منذ أكثر من عام وكانوا مقيدين بشدة في التنقل حيث تسبب هذا في كثير من الإحباط.

وبالنسبة للآخرين مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية وفي الخطوط الأمامية سيتمكنون أخيرًا من الحصول على إجازة.

وأوضحت الشركة المتخصصة أن هناك فرصة ذهبية يمكن للراغبين في السفر الاستفادة من السياسات المرنة لشركات الطيران في الوقت الحالي من خلال التخطيط للسفر.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,134
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,282
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,110
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,460

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة