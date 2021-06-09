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"فايزر" توسّع اختبارات اللقاح للأطفال أقل من 12 عاماً

قالت إنه مرخصٌ بالفعل للاستخدام في حالات الطوارئ

بدأت شركة فايزر في توسيع نطاق اختبار لقاحها المضاد لكوفيد- 19 على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً.

وبعد دراسة الخطوة الأولى على عددٍ صغيرٍ من الأطفال الصغار لاختبار الجرعات المختلفة، أصبحت "فايزر" مستعدة لتسجيل نحو 4500 متطوع في أكثر من 90 موقعاً في الولايات المتحدة وفنلندا وبولندا وإسبانيا.

اللقاح الذي صنعته الشركة وشريكتها الألمانية بيونتك مرخصٌ بالفعل للاستخدام في حالات الطوارئ لأيّ شخص يبلغ من العمر 12 عاماً أو أكثر في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفق "سكاي نيوز عربية".

وبدأ تسجيل الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً، هذا الأسبوع، لتلقي لقاح "فايزر"، وسيحصل هؤلاء على جرعتيْن من اللقاح تبلغ كل منهما 10 ميكروغرامات، أي ثلث جرعة المراهقين والبالغين.

وسيبدأ تسجيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر في غضون أسابيع قليلة باستخدام جرعة أقل، تبلغ 3 ميكروغرامات.

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"فايزر" توسّع اختبارات اللقاح للأطفال أقل من 12 عاماً
سبق

بدأت شركة فايزر في توسيع نطاق اختبار لقاحها المضاد لكوفيد- 19 على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً.

وبعد دراسة الخطوة الأولى على عددٍ صغيرٍ من الأطفال الصغار لاختبار الجرعات المختلفة، أصبحت "فايزر" مستعدة لتسجيل نحو 4500 متطوع في أكثر من 90 موقعاً في الولايات المتحدة وفنلندا وبولندا وإسبانيا.

اللقاح الذي صنعته الشركة وشريكتها الألمانية بيونتك مرخصٌ بالفعل للاستخدام في حالات الطوارئ لأيّ شخص يبلغ من العمر 12 عاماً أو أكثر في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفق "سكاي نيوز عربية".

وبدأ تسجيل الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً، هذا الأسبوع، لتلقي لقاح "فايزر"، وسيحصل هؤلاء على جرعتيْن من اللقاح تبلغ كل منهما 10 ميكروغرامات، أي ثلث جرعة المراهقين والبالغين.

وسيبدأ تسجيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر في غضون أسابيع قليلة باستخدام جرعة أقل، تبلغ 3 ميكروغرامات.

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
08:58 AM

"فايزر" توسّع اختبارات اللقاح للأطفال أقل من 12 عاماً

قالت إنه مرخصٌ بالفعل للاستخدام في حالات الطوارئ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت شركة فايزر في توسيع نطاق اختبار لقاحها المضاد لكوفيد- 19 على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً.

وبعد دراسة الخطوة الأولى على عددٍ صغيرٍ من الأطفال الصغار لاختبار الجرعات المختلفة، أصبحت "فايزر" مستعدة لتسجيل نحو 4500 متطوع في أكثر من 90 موقعاً في الولايات المتحدة وفنلندا وبولندا وإسبانيا.

اللقاح الذي صنعته الشركة وشريكتها الألمانية بيونتك مرخصٌ بالفعل للاستخدام في حالات الطوارئ لأيّ شخص يبلغ من العمر 12 عاماً أو أكثر في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفق "سكاي نيوز عربية".

وبدأ تسجيل الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً، هذا الأسبوع، لتلقي لقاح "فايزر"، وسيحصل هؤلاء على جرعتيْن من اللقاح تبلغ كل منهما 10 ميكروغرامات، أي ثلث جرعة المراهقين والبالغين.

وسيبدأ تسجيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر في غضون أسابيع قليلة باستخدام جرعة أقل، تبلغ 3 ميكروغرامات.

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