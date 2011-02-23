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"الشعوب الأكثر قراءة في العالم".. السعودية ومصر ضمن القائمة

بيانات جديدة تقلب موازين قديمة.. والتصنيف يعتمد عدد الساعات

على الرغم مما يشاع منذ فترة ليست بالقليلة عن أن المواطن العربي هو الأقل قراءة عالمياً، وهو ما دعمته إحصاءات وتقارير دولية، يبدو أن المعطيات تغيرت في السنوات العشر الأخيرة، ومعها تغيرت النتائج فيما يخص القراءة والقرّاء العرب.

وكان "تقرير التنمية البشرية" لعام 2003 الصادر عن "اليونسكو"، قد أوضح أن كل 80 مواطناً عربياً يقومون بقراءة كتاب واحد في السنة، في حين يقرأ المواطن الأوروبي نحو 35 كتاباً.

ولكن، بحسب أحدث بيانات "NOP World Culture Score Index" حول المؤشر العالمي للإنجاز الثقافي، والصادر مطلع العام الجاري عن شركة Statista الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، بالاشتراك مع صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فقد دخلت مصر والمملكة العربية السعودية ضمن الدول الأكثر قراءة عالمياً.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، احتلت مصر المرتبة 5 بين دول العالم الأكثر قراءة، بمعدل 7:30 ساعات أسبوعياً، فيما جاءت السعودية في المرتبة 11 عالميا، بمعدل 6:46 ساعات أسبوعيا.

واحتلت الهند المركز الأول عالميا، وجاءت تايلاند في المركز الثاني، والصين في المركز الثالث، وكانت المفارقة في احتلال الولايات المتحدة المرتبة 23، بمعدل 5:42 أسبوعياً، بحسب التقرير.

ويعتمد التصنيف الذي سلطت عليه الضوء مدونة "Mal Warwick on Books"، على متوسط عدد ساعات القراءة التي يمضيها سكان الدول بصفة أسبوعية.

ويقول رئيس اتحاد الناشرين المصريين وعضو اتحاد الناشرين العرب سعيد عبده، إن "العرب والمصريين بشكل خاص، من أكثر الشعوب شغفاً بالقراءة وبحثاً عنها".

ومن بين الأدلة التي يسردها عبده على أهمية القراء لدى المواطن العربي: "مشروع تحدي القراءة العربي الذي أطلقته دولة الإمارات، واستهدف في سنته الأولى مشاركة نصف مليون قارئ على مستوى الوطن العربي، ووصل عدد المشاركين فيه نحو مليون شخص، 80 بالمائة منهم من المصريين".

الشعوب الأكثر قراءة في العالم

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"الشعوب الأكثر قراءة في العالم".. السعودية ومصر ضمن القائمة
سبق

على الرغم مما يشاع منذ فترة ليست بالقليلة عن أن المواطن العربي هو الأقل قراءة عالمياً، وهو ما دعمته إحصاءات وتقارير دولية، يبدو أن المعطيات تغيرت في السنوات العشر الأخيرة، ومعها تغيرت النتائج فيما يخص القراءة والقرّاء العرب.

وكان "تقرير التنمية البشرية" لعام 2003 الصادر عن "اليونسكو"، قد أوضح أن كل 80 مواطناً عربياً يقومون بقراءة كتاب واحد في السنة، في حين يقرأ المواطن الأوروبي نحو 35 كتاباً.

ولكن، بحسب أحدث بيانات "NOP World Culture Score Index" حول المؤشر العالمي للإنجاز الثقافي، والصادر مطلع العام الجاري عن شركة Statista الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، بالاشتراك مع صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فقد دخلت مصر والمملكة العربية السعودية ضمن الدول الأكثر قراءة عالمياً.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، احتلت مصر المرتبة 5 بين دول العالم الأكثر قراءة، بمعدل 7:30 ساعات أسبوعياً، فيما جاءت السعودية في المرتبة 11 عالميا، بمعدل 6:46 ساعات أسبوعيا.

واحتلت الهند المركز الأول عالميا، وجاءت تايلاند في المركز الثاني، والصين في المركز الثالث، وكانت المفارقة في احتلال الولايات المتحدة المرتبة 23، بمعدل 5:42 أسبوعياً، بحسب التقرير.

ويعتمد التصنيف الذي سلطت عليه الضوء مدونة "Mal Warwick on Books"، على متوسط عدد ساعات القراءة التي يمضيها سكان الدول بصفة أسبوعية.

ويقول رئيس اتحاد الناشرين المصريين وعضو اتحاد الناشرين العرب سعيد عبده، إن "العرب والمصريين بشكل خاص، من أكثر الشعوب شغفاً بالقراءة وبحثاً عنها".

ومن بين الأدلة التي يسردها عبده على أهمية القراء لدى المواطن العربي: "مشروع تحدي القراءة العربي الذي أطلقته دولة الإمارات، واستهدف في سنته الأولى مشاركة نصف مليون قارئ على مستوى الوطن العربي، ووصل عدد المشاركين فيه نحو مليون شخص، 80 بالمائة منهم من المصريين".

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
02:27 PM

"الشعوب الأكثر قراءة في العالم".. السعودية ومصر ضمن القائمة

بيانات جديدة تقلب موازين قديمة.. والتصنيف يعتمد عدد الساعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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على الرغم مما يشاع منذ فترة ليست بالقليلة عن أن المواطن العربي هو الأقل قراءة عالمياً، وهو ما دعمته إحصاءات وتقارير دولية، يبدو أن المعطيات تغيرت في السنوات العشر الأخيرة، ومعها تغيرت النتائج فيما يخص القراءة والقرّاء العرب.

وكان "تقرير التنمية البشرية" لعام 2003 الصادر عن "اليونسكو"، قد أوضح أن كل 80 مواطناً عربياً يقومون بقراءة كتاب واحد في السنة، في حين يقرأ المواطن الأوروبي نحو 35 كتاباً.

ولكن، بحسب أحدث بيانات "NOP World Culture Score Index" حول المؤشر العالمي للإنجاز الثقافي، والصادر مطلع العام الجاري عن شركة Statista الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، بالاشتراك مع صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فقد دخلت مصر والمملكة العربية السعودية ضمن الدول الأكثر قراءة عالمياً.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، احتلت مصر المرتبة 5 بين دول العالم الأكثر قراءة، بمعدل 7:30 ساعات أسبوعياً، فيما جاءت السعودية في المرتبة 11 عالميا، بمعدل 6:46 ساعات أسبوعيا.

واحتلت الهند المركز الأول عالميا، وجاءت تايلاند في المركز الثاني، والصين في المركز الثالث، وكانت المفارقة في احتلال الولايات المتحدة المرتبة 23، بمعدل 5:42 أسبوعياً، بحسب التقرير.

ويعتمد التصنيف الذي سلطت عليه الضوء مدونة "Mal Warwick on Books"، على متوسط عدد ساعات القراءة التي يمضيها سكان الدول بصفة أسبوعية.

ويقول رئيس اتحاد الناشرين المصريين وعضو اتحاد الناشرين العرب سعيد عبده، إن "العرب والمصريين بشكل خاص، من أكثر الشعوب شغفاً بالقراءة وبحثاً عنها".

ومن بين الأدلة التي يسردها عبده على أهمية القراء لدى المواطن العربي: "مشروع تحدي القراءة العربي الذي أطلقته دولة الإمارات، واستهدف في سنته الأولى مشاركة نصف مليون قارئ على مستوى الوطن العربي، ووصل عدد المشاركين فيه نحو مليون شخص، 80 بالمائة منهم من المصريين".

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