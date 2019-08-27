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"شيماء الوادعي" تحقق حلم والدها بالالتحاق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

بعد فتح أبوابها لأول مرة لقبول الطالبات لدرجة البكالوريوس

حققت "شيماء الوادعي" حلم أبيها بالانضمام لجامعة الملك فهد العريقة للبترول والمعادن بالظهران، إذ كانت شيماء ضمن أكثر من 250 طالبة تم قبولهن لأول مرة في تاريخ الجامعة العريقة.

وقالت "الوادعي" لقناة "العربية" إن "الالتحاق بالجامعة كان حلماً بالنسبة لها"، مشيرةً إلى أنها كانت تتواصل مع الجامعة عبر البريد الإلكتروني منذ سنوات؛ لكي تكون من طلابها في مرحلة البكالوريوس.

ولفتت إلى أن والدها قبل 30 سنة تم قبوله بالجامعة ولم يُكمل فيها؛ لأن حلمه كان في مكان آخر، فأخبرته بأنها سوف تكمل مشواره بإذن الله في هذه الجامعة.

وفيما تتجاوز نسب نجاح الطالبات المقبولات بالجامعة في المرحلة الثانوية 95٪، وصفت الطالبة "رقية الناصر" التي قبلت في الجامعة بعد حصولها على نسبة 99٪ في اختبار القدرات العامة واختارت تخصص الهندسة الميكانيكية، فترة الدراسة والتحضير للاختبارات بأنها كانت صعبة جدا.

وقالت إنها "اختارت فيها العزلة التامة عن الحياة الاجتماعية والأهل والأصدقاء"، مشيرةً إلى أن الالتحاق بالجامعة لم يكن ضمن حساباتها في تلك الفترة حتى صدر قرار الإعلان بالسماح بقبول الطالبات، الذي كان ذلك دافعاً ومحفزاً لها للمزيد من المثابرة والاجتهاد في المذاكرة والدراسة حتى حصلت على النسبة التي ترضيها وتمكنها من دخول الجامعة.

يُذكر أن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران فتحت باب القبول للعام الدراسي الجديد 2021/ 2022م، لدرجة البكالوريوس للطلاب والطالبات، وهذه هي المرة الأولى التي تفتح فيها الجامعة أبوابها لقبول الطالبات لدرجة البكالوريوس.

وسيكون قبول الطالبات في الجامعة لهذا العام الدراسي 2021/ 2022م بنسبة 20% من المقبولين، وفقاً للإمكانات المتاحة، وفي العام الذي يليه ستستهدف الجامعة رفع نسبة قبول الطالبات إلى 40%، ثم يستمر القبول بعد ذلك بناءً على الكفاءة والقدرات حسب قواعد القبول للطلاب والطالبات لدى الجامعة.

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"شيماء الوادعي" تحقق حلم والدها بالالتحاق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن
سبق

حققت "شيماء الوادعي" حلم أبيها بالانضمام لجامعة الملك فهد العريقة للبترول والمعادن بالظهران، إذ كانت شيماء ضمن أكثر من 250 طالبة تم قبولهن لأول مرة في تاريخ الجامعة العريقة.

وقالت "الوادعي" لقناة "العربية" إن "الالتحاق بالجامعة كان حلماً بالنسبة لها"، مشيرةً إلى أنها كانت تتواصل مع الجامعة عبر البريد الإلكتروني منذ سنوات؛ لكي تكون من طلابها في مرحلة البكالوريوس.

ولفتت إلى أن والدها قبل 30 سنة تم قبوله بالجامعة ولم يُكمل فيها؛ لأن حلمه كان في مكان آخر، فأخبرته بأنها سوف تكمل مشواره بإذن الله في هذه الجامعة.

وفيما تتجاوز نسب نجاح الطالبات المقبولات بالجامعة في المرحلة الثانوية 95٪، وصفت الطالبة "رقية الناصر" التي قبلت في الجامعة بعد حصولها على نسبة 99٪ في اختبار القدرات العامة واختارت تخصص الهندسة الميكانيكية، فترة الدراسة والتحضير للاختبارات بأنها كانت صعبة جدا.

وقالت إنها "اختارت فيها العزلة التامة عن الحياة الاجتماعية والأهل والأصدقاء"، مشيرةً إلى أن الالتحاق بالجامعة لم يكن ضمن حساباتها في تلك الفترة حتى صدر قرار الإعلان بالسماح بقبول الطالبات، الذي كان ذلك دافعاً ومحفزاً لها للمزيد من المثابرة والاجتهاد في المذاكرة والدراسة حتى حصلت على النسبة التي ترضيها وتمكنها من دخول الجامعة.

يُذكر أن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران فتحت باب القبول للعام الدراسي الجديد 2021/ 2022م، لدرجة البكالوريوس للطلاب والطالبات، وهذه هي المرة الأولى التي تفتح فيها الجامعة أبوابها لقبول الطالبات لدرجة البكالوريوس.

وسيكون قبول الطالبات في الجامعة لهذا العام الدراسي 2021/ 2022م بنسبة 20% من المقبولين، وفقاً للإمكانات المتاحة، وفي العام الذي يليه ستستهدف الجامعة رفع نسبة قبول الطالبات إلى 40%، ثم يستمر القبول بعد ذلك بناءً على الكفاءة والقدرات حسب قواعد القبول للطلاب والطالبات لدى الجامعة.

27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443
08:03 PM

"شيماء الوادعي" تحقق حلم والدها بالالتحاق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

بعد فتح أبوابها لأول مرة لقبول الطالبات لدرجة البكالوريوس

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عبدالحكيم شار - الرياض
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3,297

حققت "شيماء الوادعي" حلم أبيها بالانضمام لجامعة الملك فهد العريقة للبترول والمعادن بالظهران، إذ كانت شيماء ضمن أكثر من 250 طالبة تم قبولهن لأول مرة في تاريخ الجامعة العريقة.

وقالت "الوادعي" لقناة "العربية" إن "الالتحاق بالجامعة كان حلماً بالنسبة لها"، مشيرةً إلى أنها كانت تتواصل مع الجامعة عبر البريد الإلكتروني منذ سنوات؛ لكي تكون من طلابها في مرحلة البكالوريوس.

ولفتت إلى أن والدها قبل 30 سنة تم قبوله بالجامعة ولم يُكمل فيها؛ لأن حلمه كان في مكان آخر، فأخبرته بأنها سوف تكمل مشواره بإذن الله في هذه الجامعة.

وفيما تتجاوز نسب نجاح الطالبات المقبولات بالجامعة في المرحلة الثانوية 95٪، وصفت الطالبة "رقية الناصر" التي قبلت في الجامعة بعد حصولها على نسبة 99٪ في اختبار القدرات العامة واختارت تخصص الهندسة الميكانيكية، فترة الدراسة والتحضير للاختبارات بأنها كانت صعبة جدا.

وقالت إنها "اختارت فيها العزلة التامة عن الحياة الاجتماعية والأهل والأصدقاء"، مشيرةً إلى أن الالتحاق بالجامعة لم يكن ضمن حساباتها في تلك الفترة حتى صدر قرار الإعلان بالسماح بقبول الطالبات، الذي كان ذلك دافعاً ومحفزاً لها للمزيد من المثابرة والاجتهاد في المذاكرة والدراسة حتى حصلت على النسبة التي ترضيها وتمكنها من دخول الجامعة.

يُذكر أن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران فتحت باب القبول للعام الدراسي الجديد 2021/ 2022م، لدرجة البكالوريوس للطلاب والطالبات، وهذه هي المرة الأولى التي تفتح فيها الجامعة أبوابها لقبول الطالبات لدرجة البكالوريوس.

وسيكون قبول الطالبات في الجامعة لهذا العام الدراسي 2021/ 2022م بنسبة 20% من المقبولين، وفقاً للإمكانات المتاحة، وفي العام الذي يليه ستستهدف الجامعة رفع نسبة قبول الطالبات إلى 40%، ثم يستمر القبول بعد ذلك بناءً على الكفاءة والقدرات حسب قواعد القبول للطلاب والطالبات لدى الجامعة.

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