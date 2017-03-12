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وزارة الداخلية : حكومة المملكة تقرر تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا وتعليق الرحلات الجوية إلى عدد من الدول

إلحاقًا لقرار حكومة المملكة العربية السعودية؛ تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى عدد من الدول التي ظهر فيها خطر انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID19).
فقد صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على الفيروس، ومنع دخوله وانتشاره، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا، وتعليق الرحلات الجوية إلى كل من (دول الاتحاد الأوروبي، والاتحاد السويسري، وجمهورية الهند، وجمهورية باكستان الإسلامية، و جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وجمهورية الفلبين، وجمهورية السودان، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وجمهورية جنوب السودان، ودولة أريتريا، وجمهورية كينيا، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية الصومال الفيدرالية)، وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودًا بها خلال الـ 14 يومًا السابقة لقدومه.
كما تم تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية جميعها مع المملكة الأردنية الهاشمية، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن، ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية.
ويعطي القرار مهلة 72 ساعة للمواطنين ولمن لديهم إقامة سارية المفعول من مواطني تلك الدول للعودة للمملكة، وذلك قبل بدء سريان تطبيق قرار تعليق السفر.
وقد استثنى قرار التعليق الممارسين الصحيين العاملين في المملكة من مواطني دولتي الفلبين والهند، ورحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.
وأشار القرار إلى أن لوزارتي الداخلية والصحة التنسيق للتعامل مع الحالات الإنسانية والاستثنائية، بما لا يخل بالتدابير الاحترازية والوقائية اللازمة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة الداخلية : حكومة المملكة تقرر تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا وتعليق الرحلات الجوية إلى عدد من الدول
سبق

إلحاقًا لقرار حكومة المملكة العربية السعودية؛ تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى عدد من الدول التي ظهر فيها خطر انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID19).
فقد صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على الفيروس، ومنع دخوله وانتشاره، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا، وتعليق الرحلات الجوية إلى كل من (دول الاتحاد الأوروبي، والاتحاد السويسري، وجمهورية الهند، وجمهورية باكستان الإسلامية، و جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وجمهورية الفلبين، وجمهورية السودان، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وجمهورية جنوب السودان، ودولة أريتريا، وجمهورية كينيا، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية الصومال الفيدرالية)، وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودًا بها خلال الـ 14 يومًا السابقة لقدومه.
كما تم تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية جميعها مع المملكة الأردنية الهاشمية، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن، ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية.
ويعطي القرار مهلة 72 ساعة للمواطنين ولمن لديهم إقامة سارية المفعول من مواطني تلك الدول للعودة للمملكة، وذلك قبل بدء سريان تطبيق قرار تعليق السفر.
وقد استثنى قرار التعليق الممارسين الصحيين العاملين في المملكة من مواطني دولتي الفلبين والهند، ورحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.
وأشار القرار إلى أن لوزارتي الداخلية والصحة التنسيق للتعامل مع الحالات الإنسانية والاستثنائية، بما لا يخل بالتدابير الاحترازية والوقائية اللازمة.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
03:22 AM
اخر تعديل
12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
04:38 AM

وزارة الداخلية : حكومة المملكة تقرر تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا وتعليق الرحلات الجوية إلى عدد من الدول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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إلحاقًا لقرار حكومة المملكة العربية السعودية؛ تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى عدد من الدول التي ظهر فيها خطر انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID19).
فقد صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على الفيروس، ومنع دخوله وانتشاره، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا، وتعليق الرحلات الجوية إلى كل من (دول الاتحاد الأوروبي، والاتحاد السويسري، وجمهورية الهند، وجمهورية باكستان الإسلامية، و جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وجمهورية الفلبين، وجمهورية السودان، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وجمهورية جنوب السودان، ودولة أريتريا، وجمهورية كينيا، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية الصومال الفيدرالية)، وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودًا بها خلال الـ 14 يومًا السابقة لقدومه.
كما تم تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية جميعها مع المملكة الأردنية الهاشمية، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن، ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية.
ويعطي القرار مهلة 72 ساعة للمواطنين ولمن لديهم إقامة سارية المفعول من مواطني تلك الدول للعودة للمملكة، وذلك قبل بدء سريان تطبيق قرار تعليق السفر.
وقد استثنى قرار التعليق الممارسين الصحيين العاملين في المملكة من مواطني دولتي الفلبين والهند، ورحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.
وأشار القرار إلى أن لوزارتي الداخلية والصحة التنسيق للتعامل مع الحالات الإنسانية والاستثنائية، بما لا يخل بالتدابير الاحترازية والوقائية اللازمة.

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