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"الصحة الإماراتية" تجيز الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر - بيونتيك" للفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة

بناءً على نتائج الدراسات السريرية والتقييم المتبع لتصريح الاستخدام الذي يتوافق مع اللوائح

اجازت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 "فايزر - بيونتيك" للفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة بناءً على نتائج الدراسات السريرية والتقييم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة، وبعد الموافقة عليه من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وأشارت نتائج الدراسات السريرية، إلى أن اللقاح "آمن"، ومنح فعلاً استجابة مناعية "قوية" للأطفال ما بين سن 5 و11 عاماً.

كما أعلنت الوزارة بدء توفير الجرعة الداعمة لمَن تلقوا لقاحات كوفيد-19 "فايزر - بيونتيك" و"سبوتنيك" لأصحاب الأمراض المزمنة والمعرّضين لخطر مضاعفات الإصابة مع التقييم الطبي من عمر 18 إلى 49 عاماً، والأفراد من عمر 18 إلى 59 عاماً العاملين في خط الدفاع الأول.

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"الصحة الإماراتية" تجيز الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر - بيونتيك" للفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة
سبق

اجازت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 "فايزر - بيونتيك" للفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة بناءً على نتائج الدراسات السريرية والتقييم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة، وبعد الموافقة عليه من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وأشارت نتائج الدراسات السريرية، إلى أن اللقاح "آمن"، ومنح فعلاً استجابة مناعية "قوية" للأطفال ما بين سن 5 و11 عاماً.

كما أعلنت الوزارة بدء توفير الجرعة الداعمة لمَن تلقوا لقاحات كوفيد-19 "فايزر - بيونتيك" و"سبوتنيك" لأصحاب الأمراض المزمنة والمعرّضين لخطر مضاعفات الإصابة مع التقييم الطبي من عمر 18 إلى 49 عاماً، والأفراد من عمر 18 إلى 59 عاماً العاملين في خط الدفاع الأول.

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
08:56 AM

"الصحة الإماراتية" تجيز الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر - بيونتيك" للفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة

بناءً على نتائج الدراسات السريرية والتقييم المتبع لتصريح الاستخدام الذي يتوافق مع اللوائح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اجازت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 "فايزر - بيونتيك" للفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة بناءً على نتائج الدراسات السريرية والتقييم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة، وبعد الموافقة عليه من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وأشارت نتائج الدراسات السريرية، إلى أن اللقاح "آمن"، ومنح فعلاً استجابة مناعية "قوية" للأطفال ما بين سن 5 و11 عاماً.

كما أعلنت الوزارة بدء توفير الجرعة الداعمة لمَن تلقوا لقاحات كوفيد-19 "فايزر - بيونتيك" و"سبوتنيك" لأصحاب الأمراض المزمنة والمعرّضين لخطر مضاعفات الإصابة مع التقييم الطبي من عمر 18 إلى 49 عاماً، والأفراد من عمر 18 إلى 59 عاماً العاملين في خط الدفاع الأول.

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