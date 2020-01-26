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"البيئة" تضبط 5 مواطنين لمخالفتهم نظام الصيد بجدة و"رابغ"

عُثِر بحوزتهم على شباك و"مشك" وبندقية صيد بحري

أعلن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة سعيد بن جار الله الغامدي، أنه تم ضبط خمسة مواطنين مخالفين لنظام صيد الأسماك بمحافظة جدة، أثناء صيدهم بأدوات مخالفة "مشك"، حيث تمت مصادرة المصيد من "الاستاكوزا" وإعادتها إلى البحر؛ لكونها ما زالت حية، كما تم ضبط بندقية صيد بحري، وخمس شباك للصيد المحظورة "الاشورة" في "رابغ"، وبندقية صيد.

وقال "الغامدي": إنه "جرى تحرير محضر ضبط واستلام المخالفة من حرس الحدود بصروم في جدة، وحرس الحدود بأبو خشبة في رابغ، ومصادرة أدوات الصيد المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها".

وأكد "الغامدي" استمرار وتكثيف الجولات الرقابية؛ للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة، حفاظاً على الثروات المائية الحية.

من جانبه، أكد مدير وحدة الثروة السمكية بجدة إبراهيم المالكي، أنه تمت مصادرة الأدوات المخالفة واستكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.

من الجدير بالذكر أنه تم منع استخدام بنادق الصيد نهائياً، حيث إنها تعمل على تدمير الشعاب المرجانية، والتي تؤدي إلى نفوق بعض الكائنات البحرية.

وزارة البيئة والمياه والزراعة نظام صيد الأسماك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تضبط 5 مواطنين لمخالفتهم نظام الصيد بجدة و"رابغ"
سبق

أعلن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة سعيد بن جار الله الغامدي، أنه تم ضبط خمسة مواطنين مخالفين لنظام صيد الأسماك بمحافظة جدة، أثناء صيدهم بأدوات مخالفة "مشك"، حيث تمت مصادرة المصيد من "الاستاكوزا" وإعادتها إلى البحر؛ لكونها ما زالت حية، كما تم ضبط بندقية صيد بحري، وخمس شباك للصيد المحظورة "الاشورة" في "رابغ"، وبندقية صيد.

وقال "الغامدي": إنه "جرى تحرير محضر ضبط واستلام المخالفة من حرس الحدود بصروم في جدة، وحرس الحدود بأبو خشبة في رابغ، ومصادرة أدوات الصيد المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها".

وأكد "الغامدي" استمرار وتكثيف الجولات الرقابية؛ للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة، حفاظاً على الثروات المائية الحية.

من جانبه، أكد مدير وحدة الثروة السمكية بجدة إبراهيم المالكي، أنه تمت مصادرة الأدوات المخالفة واستكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.

من الجدير بالذكر أنه تم منع استخدام بنادق الصيد نهائياً، حيث إنها تعمل على تدمير الشعاب المرجانية، والتي تؤدي إلى نفوق بعض الكائنات البحرية.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
04:54 PM

"البيئة" تضبط 5 مواطنين لمخالفتهم نظام الصيد بجدة و"رابغ"

عُثِر بحوزتهم على شباك و"مشك" وبندقية صيد بحري

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عبدالله الراجحي - جدة
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4,124

أعلن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة سعيد بن جار الله الغامدي، أنه تم ضبط خمسة مواطنين مخالفين لنظام صيد الأسماك بمحافظة جدة، أثناء صيدهم بأدوات مخالفة "مشك"، حيث تمت مصادرة المصيد من "الاستاكوزا" وإعادتها إلى البحر؛ لكونها ما زالت حية، كما تم ضبط بندقية صيد بحري، وخمس شباك للصيد المحظورة "الاشورة" في "رابغ"، وبندقية صيد.

وقال "الغامدي": إنه "جرى تحرير محضر ضبط واستلام المخالفة من حرس الحدود بصروم في جدة، وحرس الحدود بأبو خشبة في رابغ، ومصادرة أدوات الصيد المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها".

وأكد "الغامدي" استمرار وتكثيف الجولات الرقابية؛ للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة، حفاظاً على الثروات المائية الحية.

من جانبه، أكد مدير وحدة الثروة السمكية بجدة إبراهيم المالكي، أنه تمت مصادرة الأدوات المخالفة واستكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.

من الجدير بالذكر أنه تم منع استخدام بنادق الصيد نهائياً، حيث إنها تعمل على تدمير الشعاب المرجانية، والتي تؤدي إلى نفوق بعض الكائنات البحرية.

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