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سفير المملكة في لبنان لـ "سبق": 132 مواطناً ومواطنة يغادرون بيروت اليوم

وفقاً لخطة إدارة الأزمات والطوارئ

كشف سفير المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية وليد بن عبدالله بخاري، أن عدد السعوديين المغادرين من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت لهذا اليوم، بلغ ١٣٢ مواطناً ومواطنة.

وقال "بخاري" لـ"سبق": إن "ذلك جاء وفقاً لخطة إدارة الأزمات والطوارئ، عقب المظاهرات التي ضربت المناطق اللبنانية، ونجم عنها حرائق وتكسير حيث قامت السفارة بعمليات إجلاء للرعايا السعوديين".

وأضاف أن "عمليات الترحيل شملت ‏٥٩ مسافراً على الخطوط الجوية السعودية، و٧٣ على طيران الشرق الأوسط".

لبنان سفير السعودية لدى لبنان وليد بخاري السفارة السعودية وزارة الخارجية بيروت مطار رفيق الحريري الدولي الخطوط السعودية طيران الشرق الأوسط

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفير المملكة في لبنان لـ "سبق": 132 مواطناً ومواطنة يغادرون بيروت اليوم
سبق

كشف سفير المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية وليد بن عبدالله بخاري، أن عدد السعوديين المغادرين من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت لهذا اليوم، بلغ ١٣٢ مواطناً ومواطنة.

وقال "بخاري" لـ"سبق": إن "ذلك جاء وفقاً لخطة إدارة الأزمات والطوارئ، عقب المظاهرات التي ضربت المناطق اللبنانية، ونجم عنها حرائق وتكسير حيث قامت السفارة بعمليات إجلاء للرعايا السعوديين".

وأضاف أن "عمليات الترحيل شملت ‏٥٩ مسافراً على الخطوط الجوية السعودية، و٧٣ على طيران الشرق الأوسط".

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
08:42 PM
اخر تعديل
20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
09:37 PM

سفير المملكة في لبنان لـ "سبق": 132 مواطناً ومواطنة يغادرون بيروت اليوم

وفقاً لخطة إدارة الأزمات والطوارئ

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
7
1,629

كشف سفير المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية وليد بن عبدالله بخاري، أن عدد السعوديين المغادرين من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت لهذا اليوم، بلغ ١٣٢ مواطناً ومواطنة.

وقال "بخاري" لـ"سبق": إن "ذلك جاء وفقاً لخطة إدارة الأزمات والطوارئ، عقب المظاهرات التي ضربت المناطق اللبنانية، ونجم عنها حرائق وتكسير حيث قامت السفارة بعمليات إجلاء للرعايا السعوديين".

وأضاف أن "عمليات الترحيل شملت ‏٥٩ مسافراً على الخطوط الجوية السعودية، و٧٣ على طيران الشرق الأوسط".

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