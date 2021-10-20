سفير المملكة في لبنان لـ "سبق": 132 مواطناً ومواطنة يغادرون بيروت اليوم

وفقاً لخطة إدارة الأزمات والطوارئ

كشف سفير المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية وليد بن عبدالله بخاري، أن عدد السعوديين المغادرين من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت لهذا اليوم، بلغ ١٣٢ مواطناً ومواطنة.

وقال "بخاري" لـ"سبق": إن "ذلك جاء وفقاً لخطة إدارة الأزمات والطوارئ، عقب المظاهرات التي ضربت المناطق اللبنانية، ونجم عنها حرائق وتكسير حيث قامت السفارة بعمليات إجلاء للرعايا السعوديين".

وأضاف أن "عمليات الترحيل شملت ‏٥٩ مسافراً على الخطوط الجوية السعودية، و٧٣ على طيران الشرق الأوسط".