سفير المملكة في لبنان لـ "سبق": 132 مواطناً ومواطنة يغادرون بيروت اليوم
وفقاً لخطة إدارة الأزمات والطوارئ
كشف سفير المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية وليد بن عبدالله بخاري، أن عدد السعوديين المغادرين من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت لهذا اليوم، بلغ ١٣٢ مواطناً ومواطنة.
وقال "بخاري" لـ"سبق": إن "ذلك جاء وفقاً لخطة إدارة الأزمات والطوارئ، عقب المظاهرات التي ضربت المناطق اللبنانية، ونجم عنها حرائق وتكسير حيث قامت السفارة بعمليات إجلاء للرعايا السعوديين".
وأضاف أن "عمليات الترحيل شملت ٥٩ مسافراً على الخطوط الجوية السعودية، و٧٣ على طيران الشرق الأوسط".
لبنان
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وليد بخاري
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وزارة الخارجية
بيروت
مطار رفيق الحريري الدولي
الخطوط السعودية
طيران الشرق الأوسط
سفير المملكة في لبنان لـ "سبق": 132 مواطناً ومواطنة يغادرون بيروت اليوم
عبدالله الراجحي
سبق
2019-10-20
كشف سفير المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية وليد بن عبدالله بخاري، أن عدد السعوديين المغادرين من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت لهذا اليوم، بلغ ١٣٢ مواطناً ومواطنة.
وقال "بخاري" لـ"سبق": إن "ذلك جاء وفقاً لخطة إدارة الأزمات والطوارئ، عقب المظاهرات التي ضربت المناطق اللبنانية، ونجم عنها حرائق وتكسير حيث قامت السفارة بعمليات إجلاء للرعايا السعوديين".
وأضاف أن "عمليات الترحيل شملت ٥٩ مسافراً على الخطوط الجوية السعودية، و٧٣ على طيران الشرق الأوسط".
20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
08:42 PM
اخر تعديل
20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
09:37 PM
سفير المملكة في لبنان لـ "سبق": 132 مواطناً ومواطنة يغادرون بيروت اليوم
وفقاً لخطة إدارة الأزمات والطوارئ
كشف سفير المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية وليد بن عبدالله بخاري، أن عدد السعوديين المغادرين من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت لهذا اليوم، بلغ ١٣٢ مواطناً ومواطنة.
وقال "بخاري" لـ"سبق": إن "ذلك جاء وفقاً لخطة إدارة الأزمات والطوارئ، عقب المظاهرات التي ضربت المناطق اللبنانية، ونجم عنها حرائق وتكسير حيث قامت السفارة بعمليات إجلاء للرعايا السعوديين".
وأضاف أن "عمليات الترحيل شملت ٥٩ مسافراً على الخطوط الجوية السعودية، و٧٣ على طيران الشرق الأوسط".