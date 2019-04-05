نجاح قسطرة دماغية تداخلية لمريض بمستشفى عسير المركزي

أصيب بجلطة حادة تسببت له بشلل في الجزء الأيمن

نجح فريق طبي بوحدة السكتة الدماغية، في مستشفى عسير المركزي، في إجراء قسطرة دماغية تداخلية للجلطات الدماغية لمريض أصيب بجلطة حادة تسببت له بشلل حاد في الجزء الأيمن.

وتم إزالة الجلطة الدماغية بنجاح باستخدام أحدث التقنيات في علاج الجلطات الدماغية عبر القسطرة التداخلية والمتوفرة في مراكز الجلطات العالمية، وتحسنت حالة المريض بشكل سريع مع استعادته القدرة على الحركة بحمد الله.

يذكر أن مستشفى عسير المركزي دشن مؤخراً وحدة الجلطات الدماغية التي تعد الوحدة الأولى من نوعها في المنطقة الجنوبية، ويعمل بها نخبة من استشاريي أمراض وجراحة المخ والأعصاب، حيث تقدم الوحدة علاج الجلطات الحادة باستخدام مذيبات الجلطات الوريدية وآخر ما توصل إليه التقدم العلمي والتقني في مجال قسطرة الدماغ وإزالة الجلطات.

وتم إجراء العملية من قبل فريق طبي مكون من استشاري أمراض المخ والأعصاب والجلطات الدماغية وجراحة الأوعية الدموية العصبية التداخلية، الأستاذ المساعد بكلية الطب جامعة الملك خالد، الدكتور سعيد آل قانع، واستشاري جراحة المخ والأعصاب والقسطرة العصبية، الأستاذ المساعد بكلية الطب بجامعة الملك خالد، الدكتور إبراهيم النعمي، بمشاركة الفريق الفني المكون من أحمد المونس، ومحمد مفرح والكادر التمريضي المكون من الممرضة نوارة عبيد، والممرضة روكسان سيرانو، كما أشرف على الحالة سريرياً استشاري المخ والأعصاب، الدكتور نضال السطوف.

ومن جانبه قدم المشرف العام على مستشفى عسير المركزي، الدكتور علي مستور شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير، خالد بن عائض عسيري على دعمه لتطوير الخدمات الصحية مما أسهم في إنجاح مثل هذه العمليات النوعية.