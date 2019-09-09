النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

طائرات التحالف تدكُّ مواقع مليشيا الحوثي في "الجوف اليمنية"

الغارات أسفرت عن تكبُّد الانقلابيين خسائر في الأرواح والعتاد

دكَّت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن مواقع لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف اليمنية.

واستهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية الإرهابية في منطقتَيْ "السليلة" و"الوجف" بمديرية خب والشعف؛ وهو ما أدى لتكبُّد مليشيا الحوثي الإرهابية المتمردة التابعة لإيران خسائر في الأرواح والعتاد.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
طائرات التحالف تدكُّ مواقع مليشيا الحوثي في "الجوف اليمنية"
سبق

دكَّت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن مواقع لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف اليمنية.

واستهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية الإرهابية في منطقتَيْ "السليلة" و"الوجف" بمديرية خب والشعف؛ وهو ما أدى لتكبُّد مليشيا الحوثي الإرهابية المتمردة التابعة لإيران خسائر في الأرواح والعتاد.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
01:20 AM

طائرات التحالف تدكُّ مواقع مليشيا الحوثي في "الجوف اليمنية"

الغارات أسفرت عن تكبُّد الانقلابيين خسائر في الأرواح والعتاد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
0
2,801

دكَّت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن مواقع لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف اليمنية.

واستهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية الإرهابية في منطقتَيْ "السليلة" و"الوجف" بمديرية خب والشعف؛ وهو ما أدى لتكبُّد مليشيا الحوثي الإرهابية المتمردة التابعة لإيران خسائر في الأرواح والعتاد.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,096
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,580
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,483
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,939

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة