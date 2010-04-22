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اليابان تستعد لثالث حالة طوارئ تفشي كورونا في طوكيو وأوساكا

يوشيمورا: التركيز الراهن على فرض ساعات عمل أقصر في المطاعم

تستعد حكومة اليابان لإعلان ثالث حالة طوارئ في طوكيو والمنطقة المحيطة بأوساكا، بعد طلبات من قادة محليين يقولون إن الإجراءات الراهنة فشلت في الحد من الارتفاع السريع في حالات كورونا.

والْتقى رئيس الوزراء الياباني، يوشيهايدي سوغا، وكبار الوزراء الأربعاء؛ لمناقشة التفاصيل قبل اتخاذ قرار بشأن فرض حالة الطوارئ في طوكيو وأوساكا وكيوتو وهيوغو المجاورة المتوقع لاحقًا هذا الأسبوع.

وأوساكا، هي المنطقة الأكثر تضررًا في الموجة الأخيرة التي بدأت في مارس، وسجلت 1242 حالة جديدة بكورونا اليوم الأربعاء، في ارتفاع قياسي جديد للمنطقة تجاوزت فيه طوكيو التي سجلت 843 حالة.

وقال هيروفومي يوشيمورا، حاكم أوساكا أمس الثلاثاء: إن التركيز الراهن على فرض ساعات عمل أقصر في الحانات والمطاعم، غير فعال.. وطلب فرض حال الطوارئ بما يسمح له باتخاذ إجراءات أكثر صرامة؛ منها إصدار أوامر بإغلاق أعمال.

وطلبت منطقتا كيوتو وهيوغو، أيضًا تجديد حال الطوارئ الأربعاء، ويتوقع أن تسير طوكيو على هذه الخطى.

وورد أن حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، تسعى لفرض فترة طوارئ تغطي أعياد "الأسبوع الذهبي" السنوية في اليابان من أواخر أبريل إلى بداية مايو لمنع السفر.

وبدأت إجراءات الطوارئ الحالية يوم 5 أبريل في أوساكا، ومنذ ذلك الوقت امتدت إلى عشر مناطق من بينها طوكيو حتى بداية مايو.

اليابان طوكيو فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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اليابان تستعد لثالث حالة طوارئ تفشي كورونا في طوكيو وأوساكا
سبق

تستعد حكومة اليابان لإعلان ثالث حالة طوارئ في طوكيو والمنطقة المحيطة بأوساكا، بعد طلبات من قادة محليين يقولون إن الإجراءات الراهنة فشلت في الحد من الارتفاع السريع في حالات كورونا.

والْتقى رئيس الوزراء الياباني، يوشيهايدي سوغا، وكبار الوزراء الأربعاء؛ لمناقشة التفاصيل قبل اتخاذ قرار بشأن فرض حالة الطوارئ في طوكيو وأوساكا وكيوتو وهيوغو المجاورة المتوقع لاحقًا هذا الأسبوع.

وأوساكا، هي المنطقة الأكثر تضررًا في الموجة الأخيرة التي بدأت في مارس، وسجلت 1242 حالة جديدة بكورونا اليوم الأربعاء، في ارتفاع قياسي جديد للمنطقة تجاوزت فيه طوكيو التي سجلت 843 حالة.

وقال هيروفومي يوشيمورا، حاكم أوساكا أمس الثلاثاء: إن التركيز الراهن على فرض ساعات عمل أقصر في الحانات والمطاعم، غير فعال.. وطلب فرض حال الطوارئ بما يسمح له باتخاذ إجراءات أكثر صرامة؛ منها إصدار أوامر بإغلاق أعمال.

وطلبت منطقتا كيوتو وهيوغو، أيضًا تجديد حال الطوارئ الأربعاء، ويتوقع أن تسير طوكيو على هذه الخطى.

وورد أن حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، تسعى لفرض فترة طوارئ تغطي أعياد "الأسبوع الذهبي" السنوية في اليابان من أواخر أبريل إلى بداية مايو لمنع السفر.

وبدأت إجراءات الطوارئ الحالية يوم 5 أبريل في أوساكا، ومنذ ذلك الوقت امتدت إلى عشر مناطق من بينها طوكيو حتى بداية مايو.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
09:42 PM

اليابان تستعد لثالث حالة طوارئ تفشي كورونا في طوكيو وأوساكا

يوشيمورا: التركيز الراهن على فرض ساعات عمل أقصر في المطاعم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تستعد حكومة اليابان لإعلان ثالث حالة طوارئ في طوكيو والمنطقة المحيطة بأوساكا، بعد طلبات من قادة محليين يقولون إن الإجراءات الراهنة فشلت في الحد من الارتفاع السريع في حالات كورونا.

والْتقى رئيس الوزراء الياباني، يوشيهايدي سوغا، وكبار الوزراء الأربعاء؛ لمناقشة التفاصيل قبل اتخاذ قرار بشأن فرض حالة الطوارئ في طوكيو وأوساكا وكيوتو وهيوغو المجاورة المتوقع لاحقًا هذا الأسبوع.

وأوساكا، هي المنطقة الأكثر تضررًا في الموجة الأخيرة التي بدأت في مارس، وسجلت 1242 حالة جديدة بكورونا اليوم الأربعاء، في ارتفاع قياسي جديد للمنطقة تجاوزت فيه طوكيو التي سجلت 843 حالة.

وقال هيروفومي يوشيمورا، حاكم أوساكا أمس الثلاثاء: إن التركيز الراهن على فرض ساعات عمل أقصر في الحانات والمطاعم، غير فعال.. وطلب فرض حال الطوارئ بما يسمح له باتخاذ إجراءات أكثر صرامة؛ منها إصدار أوامر بإغلاق أعمال.

وطلبت منطقتا كيوتو وهيوغو، أيضًا تجديد حال الطوارئ الأربعاء، ويتوقع أن تسير طوكيو على هذه الخطى.

وورد أن حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، تسعى لفرض فترة طوارئ تغطي أعياد "الأسبوع الذهبي" السنوية في اليابان من أواخر أبريل إلى بداية مايو لمنع السفر.

وبدأت إجراءات الطوارئ الحالية يوم 5 أبريل في أوساكا، ومنذ ذلك الوقت امتدت إلى عشر مناطق من بينها طوكيو حتى بداية مايو.

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