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محمد بن سمار يشكر القيادة على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل: خطوة في الطريق الصحيح

قال: رؤية حكيمة ونجاح مُهم وذلك بتحقيق مُستهدفاتها والمُضيّ قُدمًا للعمل على نجاحها

رفع رئيس مجلس إدارة شركة دار السمار رجل الأعمال محمد بن سمار، شكره وتقديره إلى مقام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وذلك بعد إطلاق سموه الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والتي تُشكل أحد أهم المحاور الرئيسية لرؤية 2030.

وقال "بن سمار": إطلاق سمو ولي العهد -حفظه الله- لهذه الاستراتيجية، خطوة مُهمة في الطريق الصحيح، ورؤية حكيمة ونجاح مُهم؛ وذلك بتحقيق مُستهدفاتها، والمُضي قُدمًا للعمل على نجاحها ولرفع مستوى قطاع النقل بالمملكة العربية السعودية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وأضاف: إن قطاع النقل قطاع مُهم ويحتاج فعلًا لإطلاق هذه الاستراتيجية لتنشيطها والاستفادة منها في الميزانية العامة للمملكة ورفع مستوى الاستدامة كما ذكر سموه؛ لذا نشكر القيادة الرشيدة بقيادة سمو خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله- لما يولونه من اهتمام منقطع النظير للمملكة ونموها وازدهارها".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محمد بن سمار يشكر القيادة على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل: خطوة في الطريق الصحيح
سبق

رفع رئيس مجلس إدارة شركة دار السمار رجل الأعمال محمد بن سمار، شكره وتقديره إلى مقام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وذلك بعد إطلاق سموه الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والتي تُشكل أحد أهم المحاور الرئيسية لرؤية 2030.

وقال "بن سمار": إطلاق سمو ولي العهد -حفظه الله- لهذه الاستراتيجية، خطوة مُهمة في الطريق الصحيح، ورؤية حكيمة ونجاح مُهم؛ وذلك بتحقيق مُستهدفاتها، والمُضي قُدمًا للعمل على نجاحها ولرفع مستوى قطاع النقل بالمملكة العربية السعودية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وأضاف: إن قطاع النقل قطاع مُهم ويحتاج فعلًا لإطلاق هذه الاستراتيجية لتنشيطها والاستفادة منها في الميزانية العامة للمملكة ورفع مستوى الاستدامة كما ذكر سموه؛ لذا نشكر القيادة الرشيدة بقيادة سمو خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله- لما يولونه من اهتمام منقطع النظير للمملكة ونموها وازدهارها".

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
10:19 AM

محمد بن سمار يشكر القيادة على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل: خطوة في الطريق الصحيح

قال: رؤية حكيمة ونجاح مُهم وذلك بتحقيق مُستهدفاتها والمُضيّ قُدمًا للعمل على نجاحها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع رئيس مجلس إدارة شركة دار السمار رجل الأعمال محمد بن سمار، شكره وتقديره إلى مقام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وذلك بعد إطلاق سموه الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والتي تُشكل أحد أهم المحاور الرئيسية لرؤية 2030.

وقال "بن سمار": إطلاق سمو ولي العهد -حفظه الله- لهذه الاستراتيجية، خطوة مُهمة في الطريق الصحيح، ورؤية حكيمة ونجاح مُهم؛ وذلك بتحقيق مُستهدفاتها، والمُضي قُدمًا للعمل على نجاحها ولرفع مستوى قطاع النقل بالمملكة العربية السعودية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وأضاف: إن قطاع النقل قطاع مُهم ويحتاج فعلًا لإطلاق هذه الاستراتيجية لتنشيطها والاستفادة منها في الميزانية العامة للمملكة ورفع مستوى الاستدامة كما ذكر سموه؛ لذا نشكر القيادة الرشيدة بقيادة سمو خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله- لما يولونه من اهتمام منقطع النظير للمملكة ونموها وازدهارها".

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