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سكان غرب "خالدية بيش" بجازان يشكون تكاثر الكلاب الضالة

طالبوا الجهات المعنية بسرعة التدخل.. وإزالة الخطر والإزعاج

شكا السكان غرب حي الخالدية بمحافظة بيش التابعة لمنطقة جازان، من انتشار الكلاب الضالة بشكل لافت؛ مما يهدد أمنهم واستقرارهم، مؤكدين خوفهم على أطفالهم وكبار السن، فضلاً عن نباحها الذين قض مضاجعهم.

وقال مقدمو الشكوى إن الوضع تجاوز سكان الحي إلى الزوار من المواطنين والمقيمين الذين يرتادون المرافق والمنشآت الحيوية بالمكان، وبينها صالة بيش للياقة وبعض دور الإيواء.

وطالبوا الجهات المعنية بسرعة التحرك لحماية الأرواح وإزالة الخطر والتعامل مع تلك الكلاب التي تتكاثر يوماً بعد يوم.

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سكان غرب "خالدية بيش" بجازان يشكون تكاثر الكلاب الضالة
سبق

شكا السكان غرب حي الخالدية بمحافظة بيش التابعة لمنطقة جازان، من انتشار الكلاب الضالة بشكل لافت؛ مما يهدد أمنهم واستقرارهم، مؤكدين خوفهم على أطفالهم وكبار السن، فضلاً عن نباحها الذين قض مضاجعهم.

وقال مقدمو الشكوى إن الوضع تجاوز سكان الحي إلى الزوار من المواطنين والمقيمين الذين يرتادون المرافق والمنشآت الحيوية بالمكان، وبينها صالة بيش للياقة وبعض دور الإيواء.

وطالبوا الجهات المعنية بسرعة التحرك لحماية الأرواح وإزالة الخطر والتعامل مع تلك الكلاب التي تتكاثر يوماً بعد يوم.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
05:12 PM

سكان غرب "خالدية بيش" بجازان يشكون تكاثر الكلاب الضالة

طالبوا الجهات المعنية بسرعة التدخل.. وإزالة الخطر والإزعاج

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محمد طيران - جازان
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شكا السكان غرب حي الخالدية بمحافظة بيش التابعة لمنطقة جازان، من انتشار الكلاب الضالة بشكل لافت؛ مما يهدد أمنهم واستقرارهم، مؤكدين خوفهم على أطفالهم وكبار السن، فضلاً عن نباحها الذين قض مضاجعهم.

وقال مقدمو الشكوى إن الوضع تجاوز سكان الحي إلى الزوار من المواطنين والمقيمين الذين يرتادون المرافق والمنشآت الحيوية بالمكان، وبينها صالة بيش للياقة وبعض دور الإيواء.

وطالبوا الجهات المعنية بسرعة التحرك لحماية الأرواح وإزالة الخطر والتعامل مع تلك الكلاب التي تتكاثر يوماً بعد يوم.

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