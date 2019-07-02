النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المجلس الصحي السعودي يسعى لتأهيل 5 آلاف مرمز طبي

لتحقيق مبادرات رؤية المملكة في توطين المهن الصحية

نظم المركز الوطني للمعلومات الصحية بالأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ومجلس الضمان الصحي التعاوني، ورشة عمل بعنوان "البرنامج الوطني لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية الباحثة عن العمل في مجال الترميز الطبي".

وهدفت الورشة المخصصة للقطاع الصحي الخاص، إلى التعريف بنظام الترميز الطبي وطريقة تطبيقه بالشكل الأمثل، وأهميته للمنشأة الصحية، وكذلك شرح دور المرمز الطبي داخل المنشأة الصحية، وبيان أثر نظام الترميز الطبي على المطالبات المالية، وتوضيح آلية الاستفادة من البرنامج.

وقال الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي، خلال الورشة: نؤكد أهمية تأهيل الكوادر الوطنية، ذات الكفاءة العالية في مجال الترميز الطبي، العاملة لدى المنشآت الصحية، في مسعى للمجلس لتحقيق هذه المبادرة الوطنية الهامة التي انطلقت من مبادرات رؤية المملكة 2030 لتوطين المهن الصحية وتأهيل وتدريب أكثر من 5000 مرمز طبي في المملكة، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وسد حاجة سوق العمل في مجال الترميز الطبي بالقطاع الصحي العام والخاص، ومواكبة متطلبات التأمين الطبي الحالية والمستقبلية للترميز الطبي.

من جانبه، أكد مساعد مدير عام المركز الوطني للمعلومات الصحية والمشرف على المبادرة، محمد الشهري، أن المبادرة تستهدف تخريج مرمزين طبيين معتمدين قادرين على إدارة المطالبات المالية بكفاءة عالية بالمؤسسات الصحية، وسيتم توزيعهم على خمس مراحل، حيث بدأت عام 2019م وتنتهي 2023م.

وأضاف: مؤسسات القطاع الصحي تقوم باستحداث الوظائف الخاصة لهذه المهنة، وتوظيف خريجي المبادرة عليها في المنشأت الصحية بعد إتمام متطلبات التدريب والتأهيل للبرنامج.

يُشار إلى أن المجلس الصحي السعودي وقّع اتفاقية تعاون مشتركة مع الحكومة الأسترالية، في مجال استخدام وتطبيق نظام الترميز الصحي (ICD-10-AM & AR-DRGs)، بما يسهم بشكل فعال في عملية التطبيق الأمثل لهذا النظام في المؤسسات الصحية أو المؤسسات المعنية في المجال الصحي على المستوى الوطني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المجلس الصحي السعودي يسعى لتأهيل 5 آلاف مرمز طبي
سبق

نظم المركز الوطني للمعلومات الصحية بالأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ومجلس الضمان الصحي التعاوني، ورشة عمل بعنوان "البرنامج الوطني لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية الباحثة عن العمل في مجال الترميز الطبي".

وهدفت الورشة المخصصة للقطاع الصحي الخاص، إلى التعريف بنظام الترميز الطبي وطريقة تطبيقه بالشكل الأمثل، وأهميته للمنشأة الصحية، وكذلك شرح دور المرمز الطبي داخل المنشأة الصحية، وبيان أثر نظام الترميز الطبي على المطالبات المالية، وتوضيح آلية الاستفادة من البرنامج.

وقال الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي، خلال الورشة: نؤكد أهمية تأهيل الكوادر الوطنية، ذات الكفاءة العالية في مجال الترميز الطبي، العاملة لدى المنشآت الصحية، في مسعى للمجلس لتحقيق هذه المبادرة الوطنية الهامة التي انطلقت من مبادرات رؤية المملكة 2030 لتوطين المهن الصحية وتأهيل وتدريب أكثر من 5000 مرمز طبي في المملكة، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وسد حاجة سوق العمل في مجال الترميز الطبي بالقطاع الصحي العام والخاص، ومواكبة متطلبات التأمين الطبي الحالية والمستقبلية للترميز الطبي.

من جانبه، أكد مساعد مدير عام المركز الوطني للمعلومات الصحية والمشرف على المبادرة، محمد الشهري، أن المبادرة تستهدف تخريج مرمزين طبيين معتمدين قادرين على إدارة المطالبات المالية بكفاءة عالية بالمؤسسات الصحية، وسيتم توزيعهم على خمس مراحل، حيث بدأت عام 2019م وتنتهي 2023م.

وأضاف: مؤسسات القطاع الصحي تقوم باستحداث الوظائف الخاصة لهذه المهنة، وتوظيف خريجي المبادرة عليها في المنشأت الصحية بعد إتمام متطلبات التدريب والتأهيل للبرنامج.

يُشار إلى أن المجلس الصحي السعودي وقّع اتفاقية تعاون مشتركة مع الحكومة الأسترالية، في مجال استخدام وتطبيق نظام الترميز الصحي (ICD-10-AM & AR-DRGs)، بما يسهم بشكل فعال في عملية التطبيق الأمثل لهذا النظام في المؤسسات الصحية أو المؤسسات المعنية في المجال الصحي على المستوى الوطني.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
04:37 PM

المجلس الصحي السعودي يسعى لتأهيل 5 آلاف مرمز طبي

لتحقيق مبادرات رؤية المملكة في توطين المهن الصحية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
791

نظم المركز الوطني للمعلومات الصحية بالأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ومجلس الضمان الصحي التعاوني، ورشة عمل بعنوان "البرنامج الوطني لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية الباحثة عن العمل في مجال الترميز الطبي".

وهدفت الورشة المخصصة للقطاع الصحي الخاص، إلى التعريف بنظام الترميز الطبي وطريقة تطبيقه بالشكل الأمثل، وأهميته للمنشأة الصحية، وكذلك شرح دور المرمز الطبي داخل المنشأة الصحية، وبيان أثر نظام الترميز الطبي على المطالبات المالية، وتوضيح آلية الاستفادة من البرنامج.

وقال الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي، خلال الورشة: نؤكد أهمية تأهيل الكوادر الوطنية، ذات الكفاءة العالية في مجال الترميز الطبي، العاملة لدى المنشآت الصحية، في مسعى للمجلس لتحقيق هذه المبادرة الوطنية الهامة التي انطلقت من مبادرات رؤية المملكة 2030 لتوطين المهن الصحية وتأهيل وتدريب أكثر من 5000 مرمز طبي في المملكة، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وسد حاجة سوق العمل في مجال الترميز الطبي بالقطاع الصحي العام والخاص، ومواكبة متطلبات التأمين الطبي الحالية والمستقبلية للترميز الطبي.

من جانبه، أكد مساعد مدير عام المركز الوطني للمعلومات الصحية والمشرف على المبادرة، محمد الشهري، أن المبادرة تستهدف تخريج مرمزين طبيين معتمدين قادرين على إدارة المطالبات المالية بكفاءة عالية بالمؤسسات الصحية، وسيتم توزيعهم على خمس مراحل، حيث بدأت عام 2019م وتنتهي 2023م.

وأضاف: مؤسسات القطاع الصحي تقوم باستحداث الوظائف الخاصة لهذه المهنة، وتوظيف خريجي المبادرة عليها في المنشأت الصحية بعد إتمام متطلبات التدريب والتأهيل للبرنامج.

يُشار إلى أن المجلس الصحي السعودي وقّع اتفاقية تعاون مشتركة مع الحكومة الأسترالية، في مجال استخدام وتطبيق نظام الترميز الصحي (ICD-10-AM & AR-DRGs)، بما يسهم بشكل فعال في عملية التطبيق الأمثل لهذا النظام في المؤسسات الصحية أو المؤسسات المعنية في المجال الصحي على المستوى الوطني.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,506
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,351
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,791
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,278

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة