"حامد زيد" يحيي الأمسية الشعرية الأولى له بالعاصمة خلال "موسم الرياض"

حظيت بحضور جماهيري غفير وفي مقدمتهم نخبة من الشعراء والفنانين

أحيى الشاعر حامد زيد أمسيةً شعريةً ضمن فعاليات موسم الرياض في البوليفارد، حيث حظيت الأمسية بحضور جماهيري غفير؛ وفي مقدمتهم نخبة من شعراء المملكة وعدد من الفنانين.

وتفصيلاً، قال الشاعر حامد زيد لـ"سبق": "تشرفت بإحياء هذه الأمسية التي لاقت قبولاً لدى متذوقي الشعر النبطي في المملكة؛ وأرفع شكري لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما يقدمانه في المملكة نحو جعلها الوجهة السياحية المفضلة لدى مختلف أطياف المجتمعات الخليجية والدولية".

وأضاف زيد: "أقمت الأمسية الشعرية وأنهيتها وشعرت بقصور مني نظراً لعدم تلبيتي لكافة الطلبات التي تقدم بها الجمهور الحاضر؛ ولكنني أعدهم بالمزيد في ملتقيات وفعاليات أخرى".

يذكر أن حامد زيد يمتلك مخزوناً شعريّاً مختلفاً وذا منهجية فريدةٍ من نوعِها في استخدامه المفردات اللغوية المتجانسة مما جعله من أكثر الشعراء جماهيريةً على مستوى الخليج العربي.