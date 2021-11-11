حملة ميدانية مشتركة تضبط 100 جهاز بث فضائي مخالف
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-11-11
ضبطت حملة مشتركة مكونة من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع والهيئة السعودية للملكية الفكرية واللجنة الأمنية، 100 جهاز بث فضائي مخالف لنظام الإعلام المرئي والمسموع ونظام الملكية الفكرية.
وأكدت الهيئة أن حملاتها الميدانية مستمرة للتأكد من التزام المنشآت الإعلامية بأنظمتها ولوائحها، داعيةً الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات إعلامية عبر الرابط: https://eservices.gcam.gov.sa/user/services/77، أو الرقم الموحد 920004242.
11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
07:04 PM
حملة ميدانية مشتركة تضبط 100 جهاز بث فضائي مخالف
لنظام الإعلام المرئي والمسموع ونظام الملكية الفكرية
ضبطت حملة مشتركة مكونة من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع والهيئة السعودية للملكية الفكرية واللجنة الأمنية، 100 جهاز بث فضائي مخالف لنظام الإعلام المرئي والمسموع ونظام الملكية الفكرية.
وأكدت الهيئة أن حملاتها الميدانية مستمرة للتأكد من التزام المنشآت الإعلامية بأنظمتها ولوائحها، داعيةً الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات إعلامية عبر الرابط: https://eservices.gcam.gov.sa/user/services/77، أو الرقم الموحد 920004242.