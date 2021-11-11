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حملة ميدانية مشتركة تضبط 100 جهاز بث فضائي مخالف

لنظام الإعلام المرئي والمسموع ونظام الملكية الفكرية

ضبطت حملة مشتركة مكونة من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع والهيئة السعودية للملكية الفكرية واللجنة الأمنية، 100 جهاز بث فضائي مخالف لنظام الإعلام المرئي والمسموع ونظام الملكية الفكرية.

وأكدت الهيئة أن حملاتها الميدانية مستمرة للتأكد من التزام المنشآت الإعلامية بأنظمتها ولوائحها، داعيةً الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات إعلامية عبر الرابط: https://eservices.gcam.gov.sa/user/services/77، أو الرقم الموحد 920004242.

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حملة ميدانية مشتركة تضبط 100 جهاز بث فضائي مخالف
سبق

ضبطت حملة مشتركة مكونة من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع والهيئة السعودية للملكية الفكرية واللجنة الأمنية، 100 جهاز بث فضائي مخالف لنظام الإعلام المرئي والمسموع ونظام الملكية الفكرية.

وأكدت الهيئة أن حملاتها الميدانية مستمرة للتأكد من التزام المنشآت الإعلامية بأنظمتها ولوائحها، داعيةً الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات إعلامية عبر الرابط: https://eservices.gcam.gov.sa/user/services/77، أو الرقم الموحد 920004242.

11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
07:04 PM

حملة ميدانية مشتركة تضبط 100 جهاز بث فضائي مخالف

لنظام الإعلام المرئي والمسموع ونظام الملكية الفكرية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
579

ضبطت حملة مشتركة مكونة من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع والهيئة السعودية للملكية الفكرية واللجنة الأمنية، 100 جهاز بث فضائي مخالف لنظام الإعلام المرئي والمسموع ونظام الملكية الفكرية.

وأكدت الهيئة أن حملاتها الميدانية مستمرة للتأكد من التزام المنشآت الإعلامية بأنظمتها ولوائحها، داعيةً الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات إعلامية عبر الرابط: https://eservices.gcam.gov.sa/user/services/77، أو الرقم الموحد 920004242.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,370
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,092
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,139
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,197

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