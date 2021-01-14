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إصابات "كورونا".. 1279 إصابة في المغرب و267 حالة في الجزائر

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 1279 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 456334.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 44 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 7854، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 431167.

وسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 267 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 103127 إصابةً.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت ثلاث حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات في البلاد 2822 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 201 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 69992 حالةً.

المغرب فيروس كورونا الجديد الجزائر

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إصابات "كورونا".. 1279 إصابة في المغرب و267 حالة في الجزائر
سبق

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 1279 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 456334.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 44 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 7854، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 431167.

وسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 267 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 103127 إصابةً.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت ثلاث حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات في البلاد 2822 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 201 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 69992 حالةً.

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
09:36 PM

إصابات "كورونا".. 1279 إصابة في المغرب و267 حالة في الجزائر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 1279 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 456334.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 44 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 7854، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 431167.

وسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 267 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 103127 إصابةً.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت ثلاث حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات في البلاد 2822 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 201 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 69992 حالةً.

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