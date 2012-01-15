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مُهَدَّد بـ15 عام سجن وغرامة مليونية.. ضبط مواطن بعسير نَقَل 17 مخالفًا لنظام أمن الحدود

اتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية وأحيلوا لجهة الاختصاص ومِن ثَم نقلهم إلى النيابة العامة

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، أن مركز الضبط الأمني بقرضة، قبض على مواطن لنقله (17) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسيات اليمنية والإثيوبية والصومالية، وجرى إيقافهم، واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالتهم لجهة الاختصاص، ومِن ثَم نقلهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يُعَرِّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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مُهَدَّد بـ15 عام سجن وغرامة مليونية.. ضبط مواطن بعسير نَقَل 17 مخالفًا لنظام أمن الحدود
سبق

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، أن مركز الضبط الأمني بقرضة، قبض على مواطن لنقله (17) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسيات اليمنية والإثيوبية والصومالية، وجرى إيقافهم، واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالتهم لجهة الاختصاص، ومِن ثَم نقلهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يُعَرِّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
03:48 PM

مُهَدَّد بـ15 عام سجن وغرامة مليونية.. ضبط مواطن بعسير نَقَل 17 مخالفًا لنظام أمن الحدود

اتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية وأحيلوا لجهة الاختصاص ومِن ثَم نقلهم إلى النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، أن مركز الضبط الأمني بقرضة، قبض على مواطن لنقله (17) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسيات اليمنية والإثيوبية والصومالية، وجرى إيقافهم، واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالتهم لجهة الاختصاص، ومِن ثَم نقلهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يُعَرِّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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