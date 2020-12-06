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"القويحص" يوجه ببحث مطالب أهالي مخطط "هدى الشام" بالإنارة والسفلتة

طالب بإعداد تقرير مفصل عن احتياجات السكان للخدمات البلدية

وجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بحل شكاوي أهالي مخطط هدى الشام بمحافظة الجموم المتعلقة بطلب استكمال إنارة وسفلتة بعض المواقع في المخطط واستكمال مشاريع الحدائق والمرافق العامة.

وطالب القويحص بإعداد تقرير مفصل عن احتياجات الأهالي للخدمات البلدية بعد عقد اجتماعات بهم والرفع بما يتم التوصل إليه من نتائج خلال أسبوعين من تاريخه، بمتابعة مساعد وكيل الأمين للبلديات المهندس فهد بن مرزوق البشري، ومستشار أمين العاصمة المقدسة المهندس فوزي بن عوض الحارثي، وأعضاء من وكالة التشييد والصيانة، ووكالة التنمية العمرانية بالأمانة.

وتواصل أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة التشييد والصيانة تنفيذ أعمال الخرسانة المسلحة لعبارة هدى الشام، كما شرعت بلدية محافظة الجموم في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والحيوية في المحافظة، حيث تم العمل على سفلتة وإنارة مخطط "هدى الشام" ضمن مشاريع السفلتة والإنارة التي تقوم بها بلدية محافظة الجموم، وسيتم استكمال العمل في الأجزاء المتبقية من المخطط، تسهيلاً للحركة المرورية وخدمة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة.

أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القويحص" يوجه ببحث مطالب أهالي مخطط "هدى الشام" بالإنارة والسفلتة
سبق

وجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بحل شكاوي أهالي مخطط هدى الشام بمحافظة الجموم المتعلقة بطلب استكمال إنارة وسفلتة بعض المواقع في المخطط واستكمال مشاريع الحدائق والمرافق العامة.

وطالب القويحص بإعداد تقرير مفصل عن احتياجات الأهالي للخدمات البلدية بعد عقد اجتماعات بهم والرفع بما يتم التوصل إليه من نتائج خلال أسبوعين من تاريخه، بمتابعة مساعد وكيل الأمين للبلديات المهندس فهد بن مرزوق البشري، ومستشار أمين العاصمة المقدسة المهندس فوزي بن عوض الحارثي، وأعضاء من وكالة التشييد والصيانة، ووكالة التنمية العمرانية بالأمانة.

وتواصل أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة التشييد والصيانة تنفيذ أعمال الخرسانة المسلحة لعبارة هدى الشام، كما شرعت بلدية محافظة الجموم في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والحيوية في المحافظة، حيث تم العمل على سفلتة وإنارة مخطط "هدى الشام" ضمن مشاريع السفلتة والإنارة التي تقوم بها بلدية محافظة الجموم، وسيتم استكمال العمل في الأجزاء المتبقية من المخطط، تسهيلاً للحركة المرورية وخدمة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة.

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
03:36 PM

"القويحص" يوجه ببحث مطالب أهالي مخطط "هدى الشام" بالإنارة والسفلتة

طالب بإعداد تقرير مفصل عن احتياجات السكان للخدمات البلدية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
975

وجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بحل شكاوي أهالي مخطط هدى الشام بمحافظة الجموم المتعلقة بطلب استكمال إنارة وسفلتة بعض المواقع في المخطط واستكمال مشاريع الحدائق والمرافق العامة.

وطالب القويحص بإعداد تقرير مفصل عن احتياجات الأهالي للخدمات البلدية بعد عقد اجتماعات بهم والرفع بما يتم التوصل إليه من نتائج خلال أسبوعين من تاريخه، بمتابعة مساعد وكيل الأمين للبلديات المهندس فهد بن مرزوق البشري، ومستشار أمين العاصمة المقدسة المهندس فوزي بن عوض الحارثي، وأعضاء من وكالة التشييد والصيانة، ووكالة التنمية العمرانية بالأمانة.

وتواصل أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة التشييد والصيانة تنفيذ أعمال الخرسانة المسلحة لعبارة هدى الشام، كما شرعت بلدية محافظة الجموم في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والحيوية في المحافظة، حيث تم العمل على سفلتة وإنارة مخطط "هدى الشام" ضمن مشاريع السفلتة والإنارة التي تقوم بها بلدية محافظة الجموم، وسيتم استكمال العمل في الأجزاء المتبقية من المخطط، تسهيلاً للحركة المرورية وخدمة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة.

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