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الاتفاق يفتقد خدمات كوايسون وهزازي والكويكبي بداعي الإصابة

تأكد غياب ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق (السويدي روبن كوايسون، علي هزازي، محمد الكويكبي) عن مباراة الاتفاق مع الفيحاء ضمن منافسات الجولة الـ 15 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بداعي الإصابة.

حيث كشفت الفحوصات الطبية عن إصابة المهاجم السويدي روبن كوايسون بكسر في أصابع قدمه منعته من إكمال مباراة الاتفاق مع الاتحاد الماضية، وسيحتاج اللاعب إلى فترة علاج تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع، يخضع بعدها إلى اختبارات خاصة قبل الدخول في التدريبات الجماعية.

فيما بينت الفحوصات الطبية عن إصابة لاعب الوسط علي هزازي بالصفاق، وذلك خلال مباراة الاتفاق مع الاتحاد، وسيحتاج هزازي إلى فترة علاج وتأهيل تصل إلى 4 أسابيع.

في حين كشفت الفحوصات الطبية عن تعرض لاعب وسط الاتفاق محمد الكويكبي إلى إصابة في أربطة مفصل القدم خلال التمارين الجماعية وسيخضع الكويكبي إلى فترة علاج وتأهيل تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

فيروس كورونا الجديد الاتفاق

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتفاق يفتقد خدمات كوايسون وهزازي والكويكبي بداعي الإصابة
سبق

تأكد غياب ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق (السويدي روبن كوايسون، علي هزازي، محمد الكويكبي) عن مباراة الاتفاق مع الفيحاء ضمن منافسات الجولة الـ 15 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بداعي الإصابة.

حيث كشفت الفحوصات الطبية عن إصابة المهاجم السويدي روبن كوايسون بكسر في أصابع قدمه منعته من إكمال مباراة الاتفاق مع الاتحاد الماضية، وسيحتاج اللاعب إلى فترة علاج تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع، يخضع بعدها إلى اختبارات خاصة قبل الدخول في التدريبات الجماعية.

فيما بينت الفحوصات الطبية عن إصابة لاعب الوسط علي هزازي بالصفاق، وذلك خلال مباراة الاتفاق مع الاتحاد، وسيحتاج هزازي إلى فترة علاج وتأهيل تصل إلى 4 أسابيع.

في حين كشفت الفحوصات الطبية عن تعرض لاعب وسط الاتفاق محمد الكويكبي إلى إصابة في أربطة مفصل القدم خلال التمارين الجماعية وسيخضع الكويكبي إلى فترة علاج وتأهيل تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
06:04 PM
اخر تعديل
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
01:17 AM

الاتفاق يفتقد خدمات كوايسون وهزازي والكويكبي بداعي الإصابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تأكد غياب ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق (السويدي روبن كوايسون، علي هزازي، محمد الكويكبي) عن مباراة الاتفاق مع الفيحاء ضمن منافسات الجولة الـ 15 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بداعي الإصابة.

حيث كشفت الفحوصات الطبية عن إصابة المهاجم السويدي روبن كوايسون بكسر في أصابع قدمه منعته من إكمال مباراة الاتفاق مع الاتحاد الماضية، وسيحتاج اللاعب إلى فترة علاج تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع، يخضع بعدها إلى اختبارات خاصة قبل الدخول في التدريبات الجماعية.

فيما بينت الفحوصات الطبية عن إصابة لاعب الوسط علي هزازي بالصفاق، وذلك خلال مباراة الاتفاق مع الاتحاد، وسيحتاج هزازي إلى فترة علاج وتأهيل تصل إلى 4 أسابيع.

في حين كشفت الفحوصات الطبية عن تعرض لاعب وسط الاتفاق محمد الكويكبي إلى إصابة في أربطة مفصل القدم خلال التمارين الجماعية وسيخضع الكويكبي إلى فترة علاج وتأهيل تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

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