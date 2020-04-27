عبر الاتصال المرئي.. "فيصل بن خالد" يرأس "مركزية مكافحة كورونا" بـ"الشمالية"

ناقش في الاجتماع السابع للجنة إجراءات المسح النشط للفيروس وتابع صحة المصابين

رأس أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، عبر الاتصال المرئي، الاجتماعَ السابع للجنة المركزية لمكافحة عدوى انتشار فيروس كورونا، بحضور المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة عبدالله بن ولمان العازمي، وعدد من القيادات الصحية في المنطقة.

وناقش الأمير في بداية الاجتماع إجراءات المسح النشط لفيروس كورونا (كوفيد-19)، كإجراء احترازي استباقي داخل الأحياء المكتظة والمجمعات السكنية للشركات المخصصة للعمالة بمدينة عرعر وجميع محافظات ومراكز المنطقة؛ مستعرضًا أهداف المسح النشط بتحسين مستوى الصحة العامة، وزيادة في تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة في التعامل مع الحالات ومحاصرة دائرة انتقال العدوى، ورفع مستوى الجاهزية الوقائية في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة للحد من انتشار كورونا.

كما ناقش الاجتماعُ التقارير والتطورات التي قدّمتها اللجنة حول الفيروس، واستعرض الوضعَ الوبائي للفيروس في المنطقة، مع التأكيد على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية كافة في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره.

وتابع أمير الحدود الشمالية، صحة المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، في مدينة عرعر ومحافظة رفحاء الذين يخضعون للعلاج في غرف العزل الصحي بالمنطقة، وحالة المخالطين لهم والإجراءات الاحترازية المتبعة في حجرهم، والتأكد من سلامتهم، كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.