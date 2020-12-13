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"الفيصل" يترأس اجتماعاً لمناقشة مشروع الفيصلية بحضور وكلاء 5 وزارت

المشروع يبدأ من الحد الشرعي للعاصمة المقدسة وينتهي بالشاطئ الغربي لمكة

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً بحضور وكلاء وزارات: الطاقة، والمالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية والقروية، يرافقهم مديرو القطاعات الخدمية بالمنطقة؛ لمناقشة سُبل إيصال الخدمات إلى مشروع الفيصلية.

وفي بداية الاجتماع، أكد أمير منطقة مكة المكرمة أن مشروع الفيصلية حظي بمباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي أطلق عليه اسم "الفيصلية"، منوهاً إلى أن المشروع امتداداً لمدينة مكة المكرمة إذ يبدأ من الحد الشرعي للعاصمة المقدسة وينتهي بالشاطئ الغربي لمكة، وسوف يتم إنشاؤه وفق أحدث الأساليب إذ ستكون الفيصلية ذكية بالكاملة.

واستعرض الاجتماع مشاريع المرحلة الأولى للفيصلية والتي تتكون من مركز إسلامي، ومجمع للإدارات الحكومية وحي دبلوماسي، إضافة إلى تجمع سياحي وترفيهي، كما سيحوي المشروع مطاراً يرتبط بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، كما تطرق الاجتماع إلى ميزات مشروع الفيصلية الذي يقع على مساحة 2.450 كلم2، إذ يحقق فرصاً اقتصادية جديدة ومتطورة تفتح آفاقاً رحبةً للتنمية تتوافق مع التقدم التقني وتنوع مجالات الاستثمار.

وبحسب العرض، فإن الفيصلية الذي سيتم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص يحوي مناطق للاستثمارات العامة والخاصة لتحفيز نمو المشروع ومنها والمركز الحضاري، ومركز للأعمال والتجارة، ومركز للتسوق والبيع بالتجزئة، إضافة إلى رصيف للقوارب، ومساكن مطلة على البحر، وروعي في تصميمه التركيز على خلق المحفزات الاقتصادية للتنمية وصولاً لخلق فرص وظيفية واستثمارات اقتصادية ناجحة ومستدامة تعمل على تحفيز السوق العقاري كخدمة أساسية مكملة لعملية التطوير، ويعتبر المشروع مكملاً لخطط التنمية والتطوير الوطنية في مدينتي مكة المكرمة وجدة وليس منافسا لهما لضمان تكامل عملية التنمية الإقليمية لمكة المكرمة.

مستشار خادم الحرمين الشريفين خالد الفيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفيصل" يترأس اجتماعاً لمناقشة مشروع الفيصلية بحضور وكلاء 5 وزارت
سبق

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً بحضور وكلاء وزارات: الطاقة، والمالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية والقروية، يرافقهم مديرو القطاعات الخدمية بالمنطقة؛ لمناقشة سُبل إيصال الخدمات إلى مشروع الفيصلية.

وفي بداية الاجتماع، أكد أمير منطقة مكة المكرمة أن مشروع الفيصلية حظي بمباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي أطلق عليه اسم "الفيصلية"، منوهاً إلى أن المشروع امتداداً لمدينة مكة المكرمة إذ يبدأ من الحد الشرعي للعاصمة المقدسة وينتهي بالشاطئ الغربي لمكة، وسوف يتم إنشاؤه وفق أحدث الأساليب إذ ستكون الفيصلية ذكية بالكاملة.

واستعرض الاجتماع مشاريع المرحلة الأولى للفيصلية والتي تتكون من مركز إسلامي، ومجمع للإدارات الحكومية وحي دبلوماسي، إضافة إلى تجمع سياحي وترفيهي، كما سيحوي المشروع مطاراً يرتبط بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، كما تطرق الاجتماع إلى ميزات مشروع الفيصلية الذي يقع على مساحة 2.450 كلم2، إذ يحقق فرصاً اقتصادية جديدة ومتطورة تفتح آفاقاً رحبةً للتنمية تتوافق مع التقدم التقني وتنوع مجالات الاستثمار.

وبحسب العرض، فإن الفيصلية الذي سيتم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص يحوي مناطق للاستثمارات العامة والخاصة لتحفيز نمو المشروع ومنها والمركز الحضاري، ومركز للأعمال والتجارة، ومركز للتسوق والبيع بالتجزئة، إضافة إلى رصيف للقوارب، ومساكن مطلة على البحر، وروعي في تصميمه التركيز على خلق المحفزات الاقتصادية للتنمية وصولاً لخلق فرص وظيفية واستثمارات اقتصادية ناجحة ومستدامة تعمل على تحفيز السوق العقاري كخدمة أساسية مكملة لعملية التطوير، ويعتبر المشروع مكملاً لخطط التنمية والتطوير الوطنية في مدينتي مكة المكرمة وجدة وليس منافسا لهما لضمان تكامل عملية التنمية الإقليمية لمكة المكرمة.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
02:51 PM

"الفيصل" يترأس اجتماعاً لمناقشة مشروع الفيصلية بحضور وكلاء 5 وزارت

المشروع يبدأ من الحد الشرعي للعاصمة المقدسة وينتهي بالشاطئ الغربي لمكة

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عبدالله الراجحي - جدة
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رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً بحضور وكلاء وزارات: الطاقة، والمالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية والقروية، يرافقهم مديرو القطاعات الخدمية بالمنطقة؛ لمناقشة سُبل إيصال الخدمات إلى مشروع الفيصلية.

وفي بداية الاجتماع، أكد أمير منطقة مكة المكرمة أن مشروع الفيصلية حظي بمباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي أطلق عليه اسم "الفيصلية"، منوهاً إلى أن المشروع امتداداً لمدينة مكة المكرمة إذ يبدأ من الحد الشرعي للعاصمة المقدسة وينتهي بالشاطئ الغربي لمكة، وسوف يتم إنشاؤه وفق أحدث الأساليب إذ ستكون الفيصلية ذكية بالكاملة.

واستعرض الاجتماع مشاريع المرحلة الأولى للفيصلية والتي تتكون من مركز إسلامي، ومجمع للإدارات الحكومية وحي دبلوماسي، إضافة إلى تجمع سياحي وترفيهي، كما سيحوي المشروع مطاراً يرتبط بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، كما تطرق الاجتماع إلى ميزات مشروع الفيصلية الذي يقع على مساحة 2.450 كلم2، إذ يحقق فرصاً اقتصادية جديدة ومتطورة تفتح آفاقاً رحبةً للتنمية تتوافق مع التقدم التقني وتنوع مجالات الاستثمار.

وبحسب العرض، فإن الفيصلية الذي سيتم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص يحوي مناطق للاستثمارات العامة والخاصة لتحفيز نمو المشروع ومنها والمركز الحضاري، ومركز للأعمال والتجارة، ومركز للتسوق والبيع بالتجزئة، إضافة إلى رصيف للقوارب، ومساكن مطلة على البحر، وروعي في تصميمه التركيز على خلق المحفزات الاقتصادية للتنمية وصولاً لخلق فرص وظيفية واستثمارات اقتصادية ناجحة ومستدامة تعمل على تحفيز السوق العقاري كخدمة أساسية مكملة لعملية التطوير، ويعتبر المشروع مكملاً لخطط التنمية والتطوير الوطنية في مدينتي مكة المكرمة وجدة وليس منافسا لهما لضمان تكامل عملية التنمية الإقليمية لمكة المكرمة.

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