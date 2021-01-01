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في النسخة الـ43 من رالي داكار السعودية.. المهنا يسعى لكسر الأرقام

أنهى سائق الراليات السعودي إبراهيم المهنا، ومساعداه أسامة السند ورائد أبو ذيب، استعداداتهم النهائية للمشاركة في النسخة الـ43 من رالي داكار السعودية 2021.

وينطلق الرالي الأصعب في العالم بعد غد الأحد، ويستمر حتى الـ 15 من يناير الجاري، ويقطع السائقون خلاله أكثر من 7000 كيلومتر مرورًا بأكثر من 10 مدن سعودية.

وأكد المهنا أن استعداداته هذا العام مختلفة عن النسخة الماضية بسبب الاستفادة من عامل الوقت، وأخذ وقت كاف للتجربة.

رالي داكار رالي داكار السعودية وزارة الرياضة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في النسخة الـ43 من رالي داكار السعودية.. المهنا يسعى لكسر الأرقام
سبق

أنهى سائق الراليات السعودي إبراهيم المهنا، ومساعداه أسامة السند ورائد أبو ذيب، استعداداتهم النهائية للمشاركة في النسخة الـ43 من رالي داكار السعودية 2021.

وينطلق الرالي الأصعب في العالم بعد غد الأحد، ويستمر حتى الـ 15 من يناير الجاري، ويقطع السائقون خلاله أكثر من 7000 كيلومتر مرورًا بأكثر من 10 مدن سعودية.

وأكد المهنا أن استعداداته هذا العام مختلفة عن النسخة الماضية بسبب الاستفادة من عامل الوقت، وأخذ وقت كاف للتجربة.

01 يناير 2021 - 17 جمادى الأول 1442
09:21 PM

في النسخة الـ43 من رالي داكار السعودية.. المهنا يسعى لكسر الأرقام

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أنهى سائق الراليات السعودي إبراهيم المهنا، ومساعداه أسامة السند ورائد أبو ذيب، استعداداتهم النهائية للمشاركة في النسخة الـ43 من رالي داكار السعودية 2021.

وينطلق الرالي الأصعب في العالم بعد غد الأحد، ويستمر حتى الـ 15 من يناير الجاري، ويقطع السائقون خلاله أكثر من 7000 كيلومتر مرورًا بأكثر من 10 مدن سعودية.

وأكد المهنا أن استعداداته هذا العام مختلفة عن النسخة الماضية بسبب الاستفادة من عامل الوقت، وأخذ وقت كاف للتجربة.

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